Detrás de la máscara: el regreso de Boris Brejcha a la Argentina
El DJ alemán regresó al país con Reflections, una propuesta que combina su característico sonido con una puesta audiovisual. La Gaceta Lifestyle estuvo presente en una noche marcada por la música, las luces y el vínculo del artista con el público argentino.
Resumen para apurados
- El DJ alemán Boris Brejcha se presentó el sábado 17 de octubre en Mandarine Park, Buenos Aires, para reencontrarse con el público local mediante su show audiovisual Reflections.
- Con su icónica máscara y la camiseta argentina, el creador del high-tech minimal integró pantallas gigantes para conectar de cerca con el público mediante luces y sonido.
- El evento refuerza la cartelera de música electrónica internacional en el país, que continuará en Mandarine Park con Solomun y la próxima temporada de festivales de verano.
En los grandes eventos de música electrónica, ver al DJ no siempre es tan sencillo como escucharlo. Desde el medio de una pista llena de gente, muchas veces apenas se distingue una figura detrás de la cabina. Sin embargo, el sábado 17 de octubre, Boris Brejcha consiguió hacerse presente incluso desde lejos.
El productor alemán regresó a Mandarine Park, en Buenos Aires, para presentar Reflections, su propuesta audiovisual. Aunque el frío se hizo sentir durante toda la noche, el clima acompañó sin lluvias a una nueva fecha de la temporada electrónica porteña.
La puesta en escena fue uno de los aspectos más destacados. Las luces, las imágenes y su sincronización con el sonido construyeron una experiencia particular. Pero hubo un detalle que hizo la diferencia: dos pantallas gigantes, ubicadas a los costados del escenario, mostraban permanentemente al artista en primer plano.
Esto permitía seguir sus movimientos, gestos y su particular manera de disfrutar cada canción mientras tocaba. Incluso desde los sectores más alejados, el público podía observarlo con claridad, algo que no siempre ocurre en eventos de esta escala.
Esa cercanía había sido uno de los objetivos del propio Brejcha. En una entrevista con Billboard Argentina, publicada en junio de este año, explicó que el crecimiento de sus producciones también supone un desafío: evitar que la magnitud del montaje termine alejándolo de sus seguidores.
"Toda la arquitectura visual está pensada para atraer al público hacia adentro, no para convertirlo en un simple espectador", señaló entonces. Lo que ocurrió en Mandarine Park permitió comprender esa intención.
La historia detrás de la máscara
Hablar de Boris Brejcha es hablar inevitablemente de su máscara. Convertida en su sello personal, la figura del Joker lo acompaña desde sus primeros pasos como DJ y hoy constituye uno de los elementos más reconocibles de su identidad artística.
La historia comenzó en Brasil, donde realizó su primera presentación en 2006. Por entonces, buscaba una manera de diferenciarse de otros músicos y encontró inspiración en el Carnaval de Río de Janeiro. Decidió incorporar una máscara a sus actuaciones, una elección que, con los años, evolucionó hasta convertirse en su característico diseño de inspiración veneciana.
Lo que comenzó como una forma de llamar la atención terminó siendo parte de su personaje. En una entrevista con Mixmag, el alemán explicó que la combinación de ese accesorio, la iluminación y el ambiente de un club genera una atmósfera particular.
Su identidad tampoco se limita a lo estético. El productor desarrolló un estilo al que denominó high-tech minimal, que combina elementos del minimal, el techno y el trance. Con el tiempo, construyó un universo propio alrededor de ese sonido y fundó Fckng Serious, el sello discográfico desde el que impulsa sus producciones y las de otros artistas.
Reflections: cuando la música también se ve
La gira que llegó a Buenos Aires responde a una idea que Brejcha viene desarrollando desde hace años: transformar sus actuaciones en experiencias donde los recursos visuales forman parte de la composición.
En una entrevista con Electronic Groove, publicada en julio de 2025, contó que el nombre Reflections surgió durante un vuelo, mientras reflexionaba sobre la manera en que las personas proyectan sus emociones en la música y cómo esta, a su vez, puede reflejar sus estados de ánimo.
Esa idea se trasladó al diseño del montaje. En la misma conversación explicó que las imágenes y los efectos no cumplen únicamente una función decorativa, sino que están pensados para acompañar cada momento musical.
"La luz se vuelve ritmo", señaló al describir esa relación. Su intención es que el público no solo escuche las canciones, sino que también pueda verlas representadas a través de diferentes estímulos.
La presentación del sábado permitió apreciar esa combinación, con una producción que acompañó el desarrollo del set y mantuvo al artista como protagonista. La programación incluyó también a Ann Clue y al dúo Frieder & Jakob, integrantes del universo de Fckng Serious.
Un vínculo especial con Argentina
La camiseta de la Selección argentina que Boris lució durante la noche fue otro de los detalles del encuentro. Un gesto que se suma a una relación con el país que el músico destacó en distintas oportunidades.
En su entrevista con Billboard Argentina, cuando le preguntaron qué encontraba de especial en el público local, respondió con una palabra: "La generosidad". Brejcha explicó que en Argentina percibe una predisposición particular de las personas para entregarse desde el comienzo, sin necesidad de que primero tenga que ganarse su confianza. También señaló que sus seguidores conocen cada vez más profundamente sus producciones, algo que influye en la manera en que desarrolla cada set.
Entre una máscara que ya forma parte de su historia, una camiseta argentina y una puesta que lo mantuvo visible incluso desde lejos, el DJ volvió a encontrarse con un público que, según sus propias palabras, ocupa un lugar especial en su carrera.
La temporada electrónica continúa
La presentación de Boris Brejcha forma parte de la agenda de BAN Talent, productora que continúa acercando artistas internacionales al público argentino y que invitó a La Gaceta Lifestyle a cubrir el espectáculo.
Este sábado 24 de octubre, la programación continuará en Mandarine Park con Solomun, uno de los referentes de la música electrónica, quien también tendrá tres presentaciones durante la temporada de verano 2026-2027: el 29 de diciembre en Open Park, Punta del Este; el 31 de diciembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza; y el 2 de enero en MUTE, Mar del Plata.
Estas próximas fechas, darán continuidad a una temporada de grandes encuentros de música electrónica en la región.