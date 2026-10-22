Detrás de la máscara: el regreso de Boris Brejcha a la Argentina

En su entrevista con Billboard Argentina, cuando le preguntaron qué encontraba de especial en el público local, respondió con una palabra: "La generosidad". Brejcha explicó que en Argentina percibe una predisposición particular de las personas para entregarse desde el comienzo, sin necesidad de que primero tenga que ganarse su confianza. También señaló que sus seguidores conocen cada vez más profundamente sus producciones, algo que influye en la manera en que desarrolla cada set.