De la cabina al espectáculo: cómo fue CamelPhat Experience en Buenos Aires

Resumen para apurados
- El dúo británico CamelPhat presentó el 10 de octubre en Mandarine Park de Buenos Aires su show "Experience", debutando en la región con su propuesta audiovisual inmersiva.
- Con pantallas envolventes y visuales a gran escala, el dúo de Liverpool consolidó su transición de la pista tradicional a recitales masivos iniciada tras el éxito de "Cola".
- El formato consolida la tendencia de shows electrónicos sensoriales e inaugura una intensa temporada porteña que incluirá fechas de Boris Brejcha y Solomun.
Después de agotar las entradas de su presentación en 2025, CamelPhat volvió a Mandarine Park el sábado 10 de octubre. La fecha, organizada por BAN Talent, marcó el debut latinoamericano de CamelPhat Experience, la nueva propuesta audiovisual de Dave Whelan y Mike Di Scala, que combina música, iluminación y una puesta escénica especialmente diseñada para sus shows.
En Mandarine Park, el concepto Experience tomó forma a través de una puesta escénica que combinó música, iluminación y recursos visuales. Grandes pantallas rodeaban la cabina, mientras una estructura geométrica suspendida sobre los DJ se integraba a las proyecciones. Rostros y figuras humanas de gran escala, imágenes en movimiento y una iluminación que recorría distintas tonalidades formaron parte del espectáculo.
La presentación transcurrió durante una noche especialmente fría para la primavera porteña. Aunque las bajas temperaturas se hicieron sentir en el predio de Costanera Norte, la lluvia no apareció y el público pudo disfrutar del espectáculo al aire libre.
La programación incluyó también al alemán Jan Blomqvist, conocido por combinar electrónica melódica, instrumentos y voces en vivo, y a la británica Samantha Loveridge, cuya propuesta musical incorpora sonidos del afro house, el indie dance y el house melódico.
De Liverpool a las principales pistas del mundo
Detrás de CamelPhat están Dave Whelan y Mike Di Scala, dos productores que comenzaron sus recorridos musicales en Liverpool mucho antes de alcanzar reconocimiento internacional. Ambos se conocieron en una tienda de discos de la ciudad inglesa y, tras participar en distintos proyectos, comenzaron a desarrollar una identidad musical conjunta.
En 2010 adoptaron el nombre CamelPhat, aunque en sus primeras presentaciones optaron por mantener el anonimato utilizando máscaras de lucha libre. Incluso llegaron a hacerse pasar por italianos, una anécdota que años después recordaron en una entrevista con la revista británica Mixmag.
El salto internacional llegó en 2017 con "Cola", su colaboración con Elderbrook, que alcanzó el primer puesto del ranking Dance Club Songs de Billboard y recibió una nominación a los premios Grammy de 2018. A ese éxito le siguieron producciones como "Panic Room", junto a Au/Ra; "Breathe", con Cristoph y Jem Cooke; y "Be Someone", con Jake Bugg, que contribuyeron a consolidar su identidad musical.
Su crecimiento los llevó a presentarse en festivales internacionales y a desarrollar residencias en algunos de los clubes más conocidos de Ibiza. Después de tres temporadas en Pacha, en 2026 regresaron a Hï Ibiza con Summer of Love, una nueva propuesta dentro de su calendario internacional.
El interés de CamelPhat por transformar sus presentaciones en espectáculos de mayor escala no comenzó con Experience. En una entrevista con DJ Mag en 2022, Dave Whelan explicó que, después de recorrer distintos escenarios con la gira de Dark Matter, habían descubierto que muchas de sus canciones se adaptaban mejor a un formato cercano al concierto que al de una discoteca tradicional. Ese mismo año, en diálogo con Ibiza Spotlight, señaló que las grandes producciones requerían una manera diferente de planificar los sets, donde la iluminación, el sonido y la puesta escénica pasaban a formar parte de la presentación.
Esta búsqueda también refleja una transformación que viene ganando espacio en la escena electrónica internacional. Proyectos como Afterlife y las presentaciones de Anyma en Sphere, Las Vegas, muestran cómo la música, el arte digital y la tecnología se combinan en producciones de mayor escala. Los DJ ya no se limitan a seleccionar y mezclar canciones frente a una pista, sino que, en muchos casos, construyen espectáculos donde la puesta visual, la iluminación y el diseño escénico forman parte de la propuesta artística. Este cambio también responde a una evolución en las formas de consumir entretenimiento y disfrutar de la vida nocturna, donde el público busca experiencias que involucren distintos sentidos y trasciendan lo estrictamente musical. Así, la electrónica se vincula cada vez más con otras disciplinas creativas y se consolida como un espacio de encuentro entre música, tecnología, diseño y nuevas tendencias culturales.
Una agenda que anticipa el verano
La visita de CamelPhat se sumó a una temporada de música electrónica que todavía tiene importantes presentaciones por delante en Buenos Aires. Este sábado 17 de octubre será el turno de Boris Brejcha, quien regresará a Mandarine Park con su propuesta de high-tech minimal y el espectáculo Reflections. Una semana después, el 24 de octubre, Solomun volverá al mismo escenario para reencontrarse con el público argentino.
La programación también empieza a mirar hacia el verano con nuevas fechas. Solomun será uno de los grandes protagonistas de la temporada, con tres presentaciones anunciadas. El 29 de diciembre estará en Open Park, Punta del Este, mientras que el 31 despedirá el año con un show en Mendoza. Ya en 2027, el 2 de enero, se presentará en MUTE, Mar del Plata. Por su parte, Miss Monique llegará el 4 de enero a Open Park, en el destino uruguayo.
La Gaceta Lifestyle estuvo presente en el regreso de CamelPhat a Mandarine Park por invitación de BAN Talent, productora que también estará detrás de las próximas grandes citas de la temporada electrónica.