De la cabina al espectáculo: cómo fue CamelPhat Experience en Buenos Aires

Esta búsqueda también refleja una transformación que viene ganando espacio en la escena electrónica internacional. Proyectos como Afterlife y las presentaciones de Anyma en Sphere, Las Vegas, muestran cómo la música, el arte digital y la tecnología se combinan en producciones de mayor escala. Los DJ ya no se limitan a seleccionar y mezclar canciones frente a una pista, sino que, en muchos casos, construyen espectáculos donde la puesta visual, la iluminación y el diseño escénico forman parte de la propuesta artística. Este cambio también responde a una evolución en las formas de consumir entretenimiento y disfrutar de la vida nocturna, donde el público busca experiencias que involucren distintos sentidos y trasciendan lo estrictamente musical. Así, la electrónica se vincula cada vez más con otras disciplinas creativas y se consolida como un espacio de encuentro entre música, tecnología, diseño y nuevas tendencias culturales.