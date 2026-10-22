“Si somos parte del problema, también somos parte de la solución”: las propuestas para reducir las quemas

El costo de cosechar sin fuego

La cosecha en verde puede reducir las quemas, pero su implementación no resulta igual de sencilla para todos. Ponce señaló que los pequeños productores enfrentan tanto una resistencia al cambio como una dificultad económica. “Hay una condición económica que no es favorable”, resumió. También advirtió que el cambio de prácticas afecta el trabajo en el campo y que “el Estado ahí tiene una función muy importante como mecanismo rector”.