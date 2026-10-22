De TikTok a la Juventus: la historia detrás del “Pefeto caballedo” que se volvió furor en la Argentina

Juan Oña estaba parado en la verdulería de su barrio cuando escuchó la frase que le confirmó que todo se había salido de control. Delante suyo, un joven le iba a cobrar a un cliente y, con total naturalidad, le respondió con el característico "perfeto". Ese momento cotidiano en la calle fue la prueba definitiva de que su audio viral "Pefeto caballedo", creado como una parodia humorística frente a las estafas telefónicas bancarias, ya había saltado de TikTok y WhatsApp para instalarse en la conversación diaria de los argentinos.