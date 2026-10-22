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Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre con el bono incluído

En noviembre se entregará el 25% restante del bono que se pagó en agosto. La suma se incorporará al salario básico de los trabajadores de casas particulares.

Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre con el bono incluído
Foto: tiempoar.com.ar
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En noviembre, el personal doméstico en Argentina cobrará un aumento del 1,6% más el remanente del bono acordado por la Comisión del sector para recomponer ingresos.
  • La medida incorpora al sueldo básico el 25% restante del bono no remunerativo de agosto y actualiza los valores por hora y mes según la categoría y modalidad de trabajo.
  • El esquema salarial rige hasta diciembre y consolida las sumas fijas dentro del básico, marcando una referencia clave para los costos laborales de los hogares a fin de año.
Resumen generado con IA

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó aplicar una serie de aumentos hasta diciembre de este año. Además, se definió incorporar los bonos otorgados en el tercer trimestre de 2026 al salario básico del personal doméstico. En noviembre, el incremento será del 1,6% para todas las categorías alcanzadas por el gremio, pero los montos variarán según la tarea a la que se dedique cada persona, las horas trabajadas y la modalidad de prestación de servicios, ya sea con o sin retiro.

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El personal de casas particulares verá reflejado en su sueldo de noviembre la última parte del bono no remunerativo que se entregó en agosto. Ahora, esta suma formará parte del básico. Los empleados y prestadores de servicios deberán hacer este cálculo para conocer cuál será el monto final que debe otorgárseles en el undécimo mes del año.

Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre

En noviembre se hará un nuevo ajuste y quienes realicen tareas generales recibirán $4.174,62 por hora trabajada con retiro del lugar de trabajo y $4.451,91 por hora sin retiro del lugar de trabajo. Los montos del pago mensual alcanzarán los $511.142,37 para el primer caso y $562.837,16 para el segundo. A este grupo corresponden tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Los roles para tareas específicas –como cocineros contratados de forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra del hogar que requiera especial idoneidad para llevarla a cabo– también tendrán un aumento de sueldo. Los trabajadores con retiro cobrarán $4.695,58 por hora y $574.828,75 al mes. Quienes no se retiren de su lugar de trabajo percibirán $5.092,83 por hora y $633.158,90 por mes.

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Los caseros, que solo trabajan bajo la modalidad sin retiro, y que prestan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habitan con motivo del contrato de trabajo, cobrarán $4.451,49 por hora de trabajo y $562.837,51 por el mes completo.

Sueldo de noviembre para cuidado de personas y supervisores

La categoría más alta de la escala salarial corresponde a la de los supervisores. A estos les compete la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. El precio de la hora para el personal sin retiro es de $5.344,33 y para el personal con retiro, $4.928,28. El mes, en el primer caso, asciende a $678.036,40 y, en el segundo, a $614.791,27.

Por último, está la categoría de empleo doméstico con uno de los montos más bajos en cuanto a percepciones. A ellos corresponden las tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. La hora se abonará $4.451,49 y $4.923,50 y, el mes, $562.837,52 y $620.420,85, según trabajen con retiro o sin retiro, respectivamente.

De cuánto es el bono que se pagará a los empleados domésticos

A la remuneración básica se sumará el 25% de los montos de los bonos establecidos para agosto, según la cantidad de horas que se trabaje. En el octavo mes del año, se habían otorgado sumas equivalentes a $20.000, $11.500 u $8.000, de acuerdo con si tenían jornadas laborales de más de 16 horas, de entre 12 y 16 horas o menores a 12 horas.

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