Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre con el bono incluído

Sueldo de noviembre para cuidado de personas y supervisores

La categoría más alta de la escala salarial corresponde a la de los supervisores. A estos les compete la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. El precio de la hora para el personal sin retiro es de $5.344,33 y para el personal con retiro, $4.928,28. El mes, en el primer caso, asciende a $678.036,40 y, en el segundo, a $614.791,27.