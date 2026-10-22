Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

Por qué se llama Luna del Cazador

La Luna llena de octubre recibe el nombre tradicional de Luna del Cazador, una denominación originada en el hemisferio norte. Está vinculada con la época posterior a la Luna de la Cosecha, cuando los campos ya habían sido recolectados y la luz lunar facilitaba las actividades nocturnas, incluida la caza de animales para obtener alimento antes del invierno.