"Pensar en grande": Jacobo Cohen Imach y las lecciones de Mercado Libre para derribar el miedo al fracaso

Su recorrido comenzó a fines de los años 90, cuando todavía era estudiante de Abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán y recibió la oportunidad de incorporarse a Mercado Libre, antes de que la plataforma saliera al aire. La propuesta implicaba dejar Tucumán y trasladarse a Buenos Aires para trabajar en un proyecto cuyo futuro todavía era difícil de imaginar.