Según el vicepresidente de Mercado Libre, emprender desde el interior es más fácil que nunca: la tecnología acorta la distancia con Silicon Valley

Durante años, emprender desde el interior del país implicó enfrentar obstáculos que parecían difíciles de sortear: la distancia de los grandes centros económicos, el acceso limitado al capital y la necesidad de trasladarse a ciudades como Buenos Aires para encontrar oportunidades de desarrollo. Sin embargo, el avance de la tecnología y la expansión de las herramientas digitales están modificando ese escenario. Hoy, una idea puede comenzar a desarrollarse desde Tucumán y alcanzar mercados mucho más amplios sin que el lugar de origen sea necesariamente una desventaja.