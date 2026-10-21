OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: doblaje de películas Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa “Súper Niño”: ¿romperá todos los récords o ya es el más fuerte? "Súper Niño" en Tucumán: ¿por qué tantos días de lluvia nos cambian el ánimo? Detrás de cada puerta, una historia: 19 años de la Fundación María de los Ángeles Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa Ranking notas premium “No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco Tensión en Filosofía y Letras: el decano se reúne con la Policía de Tucumán tras las denuncias de alumnos El Municipio analiza multas para Uber y DiDi y defiende el registro digital