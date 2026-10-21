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Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

La temática de este año fue “Hablemos de bullying”.

Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Hs

Hasta mañana a la medianoche estará abierta la votación en la tercera edición del certamen audiovisual “Un corto para la historia”. La temática de este año fue “Hablemos de bullying”, y las realizaciones estuvieron enfocadas en su lucha, detección y prevención en el ámbito escolar (sea presencial o virtual) e impulsado por el legislador radical José Cano.

Para apoyar un video se debe ingresar en el reel oficial de la escuela que compite publicado en el perfil de instagram @josecanook y dejarle el “Me gusta”. Únicamente serán contabilizados los recibidos en la publicación subida a esa cuenta, en colaboración con la institución. Los likes obtenidos previamente o en cuentas externas no son acumulables, y todos los finalistas compiten en igualdad de condiciones desde la publicación de su realización. En total, participaron más de 500 estudiantes con 75 cortos de hasta 90 segundos.

Las 20 producciones seleccionadas por un jurado corresponden a los trabajos realizados por alumnos y docentes de las siguientes escuelas:

De comercio Vital Heredia y Lizondo Borda; de las medias de Trancas, 7 de Abril y El Quimil; de las secundarias San Pedro de Colalao, San José de Calasanz, Blas Parera, René Favaloro, Primera Junta, El Cevilar, Campo Volante, Cruz Alta, Salas y Valdez, Costanera, Monte Rico Viejo; de la especial Luis Braile, además de la Normal Julio Argentino Roca y la Normal en Lenguas Vivas.

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