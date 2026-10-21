Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

Para apoyar un video se debe ingresar en el reel oficial de la escuela que compite publicado en el perfil de instagram @josecanook y dejarle el “Me gusta”. Únicamente serán contabilizados los recibidos en la publicación subida a esa cuenta, en colaboración con la institución. Los likes obtenidos previamente o en cuentas externas no son acumulables, y todos los finalistas compiten en igualdad de condiciones desde la publicación de su realización. En total, participaron más de 500 estudiantes con 75 cortos de hasta 90 segundos.