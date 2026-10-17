Política

El PJ de Jaldo movilizó una multitud en el Día de la Lealtad: los mensajes a la oposición y por qué omitió a Manzur

El gobernador destacó que 50.000 personas se congregaron en el Hipódromo, donde encabezó el acto junto a Acevedo y a Chahla.

EN EL HIPÓDROMO. Jaldo y Acevedo cierran el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Foto de LA GACETA
EN EL HIPÓDROMO. Jaldo y Acevedo cierran el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Foto de LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el Hipódromo de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto del PJ por el Día de la Lealtad ante 50.000 personas para mostrar respaldo político.
  • Acompañado por Miguel Acevedo y Rossana Chahla, Jaldo envió críticas a la oposición y marcó distancia interna al omitir a su antecesor Juan Manzur.
  • La masiva convocatoria consolida el liderazgo de Jaldo en el peronismo tucumano y redefine el armado del oficialismo provincial de cara a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánJuan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaMiguel AcevedoRossana ChahlaElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

“Gildus”: el videojuego dedicado a Gildo Insfrán en el que pelea contra un león con motosierra

“Gildus”: el videojuego dedicado a Gildo Insfrán en el que pelea contra un león con motosierra

Tucumán busca recuperar la cuenca Salí-Dulce con obras de saneamiento y mayores controles ambientales

Tucumán busca recuperar la cuenca Salí-Dulce con obras de saneamiento y mayores controles ambientales

Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
3

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el templo del boxeo tucumano, Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: No te tengo miedo
4

En el "templo del boxeo tucumano", Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: "No te tengo miedo"

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
5

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
3

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
4

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
En el templo del boxeo tucumano, Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: No te tengo miedo

En el "templo del boxeo tucumano", Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: "No te tengo miedo"

Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

Identificaron en el Pozo de Vargas los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

Identificaron en el Pozo de Vargas los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

Comentarios