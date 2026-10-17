El PJ de Jaldo movilizó una multitud en el Día de la Lealtad: los mensajes a la oposición y por qué omitió a Manzur

Resumen para apurados
- En el Hipódromo de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto del PJ por el Día de la Lealtad ante 50.000 personas para mostrar respaldo político.
- Acompañado por Miguel Acevedo y Rossana Chahla, Jaldo envió críticas a la oposición y marcó distancia interna al omitir a su antecesor Juan Manzur.
- La masiva convocatoria consolida el liderazgo de Jaldo en el peronismo tucumano y redefine el armado del oficialismo provincial de cara a las elecciones de 2027.
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