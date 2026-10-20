Una agenda deportiva imperdible: dónde ver Vasco da Gama-Boca y PSG-Barcelona

Resumen para apurados
- Este martes, PSG enfrenta a Barcelona por Champions League y Boca visita a Vasco da Gama en Brasil para revertir la semifinal de la Copa Sudamericana.
- La jornada incluye ocho cruces europeos televisados por ESPN y Fox Sports, antes del duelo decisivo del conjunto xeneize en territorio brasileño.
- La definición marcará el pase a la final continental para Boca, mientras el cruce entre PSG y Barcelona perfilará a un serio candidato en Europa.
La agenda deportiva de este martes 20 de octubre tiene platos fuertes. La Champions League tendrá una intensa actividad, con el partido entre Paris Saint-Germain vs. Barcelona como principal atractivo. Más tarde, por la noche argentina, Boca Juniors intentará dar vuelta la historia ante Vasco da Gama, en Brasil, en las semifinales de la Copa Sudamericana.
La agenda deportiva del martes 20 de octubre
Champions League
13:45. Fenerbahçe vs. Slovan Bratislava (ESPN 2, Disney + Premium, DGO)
13:45. Sabah vs. Borussia Dortmund (Fox Sports, Disney + Premium)
16:00. Stuttgart vs. Atlético de Madrid (Fox Sports 2, DGO, Disney + Premium)
16:00. FC Porto vs. PSV (Disney + Premium)
16:00. Napoli vs. Bodø/Glimt (ESPN 4, Disney + Premium, DGO)
16:00. Roma vs. Slovan Bratislava (ESPN 3, Disney + Premium, DGO)
16:00. Manchester City vs. AEK Athens (Fox Sports, DGO, Disney + Premium)
16:00. Paris Saint-Germain vs. Barcelona (ESPN, DGO, Disney + Premium)
Copa Sudamericana
21:30. Vasco Da Gama vs. Boca Juniors (ESPN, Disney + Premium, DSports)