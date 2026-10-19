Una semana de incertidumbre por la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

La niebla como principal hipótesis

El cerro Ñuñorco se encuentra al sur del Valle de Tafí. Una de las hipótesis que manejan los rescatistas es que las condiciones meteorológicas hayan influido en su desaparición. Según la información disponible, una densa niebla habría reducido la visibilidad en los senderos de altura y provocado que el andinista se desorientara.