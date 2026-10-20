"Estamos desesperados": el testimonio de la hija de Raúl Moyano a ocho días de la desaparición

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco Grande, cumple hoy su octava jornada. Los familiares tienen esperanza por una señal detectada por los peritos, pero las complicaciones propias del terreno llevaron a los equipos de rescate a reorientar los rastrillajes y reforzar su presencia en la montaña.