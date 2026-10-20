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"Estamos desesperados": el testimonio de la hija de Raúl Moyano a ocho días de la desaparición

"Él hace trekking en Bariloche; es una actividad rutinaria para él", remarcó su hijo Matías. También destacó que está bien físicamente y es consciente de lo que hacía.

La búsqueda del docente jubilado en la alta montaña.
La búsqueda del docente jubilado en la alta montaña. FOTO LA GACETA / Osvaldo Ripoll.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas buscan a Raúl Moyano, docente jubilado de 59 años desaparecido hace ocho días en el cerro Ñuñorco Grande, Tucumán, tras salir a realizar una excursión de trekking.
  • Una antena captó la señal de su celular a 48 horas de desaparecer. Ante el terreno hostil, instalaron un campamento en la cumbre para evitar descensos diarios y optimizar tareas.
  • El rastrillaje se reorientó al sector sur hacia la ruta 307. La familia aguarda informes de Gendarmería y pide intensificar los operativos ante la falta de pistas certeras.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco Grande, cumple hoy su octava jornada. Los familiares tienen esperanza por una señal detectada por los peritos, pero las complicaciones propias del terreno llevaron a los equipos de rescate a reorientar los rastrillajes y reforzar su presencia en la montaña.

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

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"Estamos desesperados porque no tenemos ningún indicio de dónde podría estar. O sea no hay ninguna pista de todo lo que se está recorriendo en estos días", explicó Suyay Moyano, la hija del docente jubilado.

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

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Además dijo que esperan el informe de Gendarmería que ayer estuvieron en un rastrillaje en la zona de montaña. 

La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco

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Uno de los datos más relevantes surgió del análisis tecnológico realizado por especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Según la información disponible, una antena de telefonía ubicada en la zona de Los Sarmiento captó una señal del celular de Moyano 48 horas después de su desaparición.

El peligro oculto del Ñuñorco y las claves que pueden complicar el rescate de Raúl Moyano

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Matías Moyano, otro de los hijos del hombre que sigue desaparecido, dijo que la familia podría sumarse a las reuniones de los especialistas que participan en la búsqueda. 

El registro permitió orientar la búsqueda hacia los sectores sureste y sur del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje conocido como El Indio, en la Quebrada de los Sosa. La información se incorporó a la planificación de los rastrillajes para delimitar las áreas de mayor interés.

Un campamento avanzado en la montaña

Las dificultades para desplazarse por la zona y el tiempo que demanda llegar hasta los sectores de búsqueda obligaron a modificar la logística del operativo. Como parte de esa estrategia, las autoridades instalaron una base operativa y un campamento avanzado en la cumbre del Ñuñorco.

La medida permite que los rescatistas permanezcan durante la noche en la montaña y continúen las tareas desde ese punto, sin tener que realizar diariamente el ascenso y el descenso. De esta manera, los equipos buscan aprovechar mejor las horas de trabajo en un terreno que presenta importantes desafíos.

Los hijos dijeron al principio, quizás, se minimizó la situación y que ahora empezaron a llegar más personal policial para participar de los rastrillajes. 

"Él hace trekking en Bariloche; es una actividad rutinaria para él -remarcó Matías Moyano-. Más allá de la actividad de la montaña hace gimnasia, anda en bicicleta, está bastante bien físicamente. Sé que él lo pudo hacer tranquilamente. Él es consciente de lo que estaba haciendo", agregó.

"Vino a visitar a la familia en Río Seco -precisó- y mi papá aprovechó el momento para subir y hacer trekking en la montaña que a él le encanta", insistió.

Mirá la entrevista completa en LG Play.

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