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San Expedito: por qué se le pide dinero, trabajo y soluciones urgentes

La historia del comandante romano que no postergó su fe explica la devoción por el santo de las causas urgentes, que reúne a los fieles cada día 19 en la calle Santiago del Estero 871.

San Expedito es uno de los santos más importantes de Argentina, a los que se le pide dinero y soluciones urgentes.
San Expedito es uno de los santos más importantes de Argentina, a los que se le pide dinero y soluciones urgentes.
Por Redacción Cultura Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Fieles en Argentina conmemoran cada 19 a San Expedito en santuarios como el de Tucumán para pedir trabajo y dinero, al ser el patrono de las causas urgentes.
  • La devoción nace de un comandante romano decapitado en el 303 por negarse a postergar su fe. En Tucumán, su santuario reúne cartas y agradecimientos de devotos del noroeste.
  • El culto a San Expedito se consolida como un refugio de fe ante la crisis laboral y económica, manteniendo una afluencia constante de devotos de distintas provincias.
Resumen generado con IA

Cada 19 de abril se conmemora la festividad principal de San Expedito, un mártir cristiano cuya historia se remonta a los siglos III y IV. Según la tradición, Expedito fue un comandante de las legiones romanas a cargo de miles de hombres bajo el servicio del emperador Diocleciano en el Oriente del imperio.

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Su camino hacia el cristianismo estuvo marcado por un episodio clave: al momento de decidir su conversión, se narra que se le apareció un cuervo que le gritaba "cras, cras, cras" (palabra latina que significa "mañana"). Lejos de posponer su decisión, el legionario pisó al ave exclamando "hodie, hodie, hodie" ("hoy"). Esa determinación de no postergar su fe le valió el reconocimiento popular como el patrono de las causas justas y urgentes, además de protector de jóvenes, estudiantes, enfermos y viajeros. Tras convertirse, fue perseguido, martirizado y decapitado el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene.

Con el paso del tiempo, la devoción hacia su figura se extendió en Argentina como un canalizador ante situaciones de urgencia económica, falta de trabajo, litigios o problemas de salud. La representación gráfica del santo refleja aquella decisión de su conversión: en su mano derecha sostiene una cruz con la palabra "hodie", mientras bajo sus pies yace vencido el cuervo con la leyenda "cras".

El Santuario de la calle Santiago del Estero

En San Miguel de Tucumán, la devoción a San Expedito tiene su punto neurálgico en el Santuario ubicado en la calle Santiago del Estero 871, en pleno centro de la capital. Aunque la conmemoración anual es en abril, el templo se transforma el día 19 de cada mes en un centro de convocatoria para fieles de la capital, del interior provincial y de provincias vecinas como Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

San Expedito es uno de los santos más importantes de Argentina, a los que se le pide dinero y soluciones urgentes. San Expedito es uno de los santos más importantes de Argentina, a los que se le pide dinero y soluciones urgentes.

El templo se caracteriza por sus dimensiones reducidas, una condición que propicia un clima de cercanía e intimidad entre los asistentes y quienes guían la liturgia. Dentro del espacio, las manifestaciones de fe combinan las misas mensuales con prácticas populares: los fieles se acercan a la figura de San Expedito en el altar para tocarla, persignarse y depositar intenciones escritas.

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Las paredes del santuario albergan un registro continuo de peticiones y agradecimientos compuesto por fotografías, cartas, mensajes y placas de agradecimiento. Junto al encendido de velas en sectores habilitados, estos testimonios constituyen un archivo de las vivencias de quienes acuden mes a mes en busca de alivio a sus necesidades laborales, económicas o de salud.

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