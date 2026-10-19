San Expedito: por qué se le pide dinero, trabajo y soluciones urgentes

Su camino hacia el cristianismo estuvo marcado por un episodio clave: al momento de decidir su conversión, se narra que se le apareció un cuervo que le gritaba "cras, cras, cras" (palabra latina que significa "mañana"). Lejos de posponer su decisión, el legionario pisó al ave exclamando "hodie, hodie, hodie" ("hoy"). Esa determinación de no postergar su fe le valió el reconocimiento popular como el patrono de las causas justas y urgentes, además de protector de jóvenes, estudiantes, enfermos y viajeros. Tras convertirse, fue perseguido, martirizado y decapitado el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene.