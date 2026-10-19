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Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno

El cantante cordobés publicó un saludo por el Día de la Madre con una compilación de imágenes de Olave.

Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno
Foto: Ulises Bueno
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ulises Bueno publicó fotos en Instagram por el Día de la Madre para homenajear a Betty Olave, mostrando cómo se encuentra a sus 84 años.
  • Olave tuvo gran exposición mediática en los años 2000 tras el éxito y muerte del "Potro" Rodrigo, y hoy mantiene un perfil más bajo mientras está jubilada.
  • La reaparición de Olave reafirma su condición de figura icónica en la cultura popular y el cuarteto, manteniendo vivo el legado familiar en la música.
Resumen generado con IA

La vida mediática de Beatriz Olave pareció haberse circunscrito a la época de auge de su hijo mayor, Rodrigo Bueno. En los 2000, en el momento de mayor fama del cantante cuartetero, “Bety”, como empezó a ser llamada en el ambiente, logró apariciones casi protagónicas. Este domingo, por el Día de la Madre, su hijo menor, Ulises Bueno, volvió a mostrar cómo se encuentra su madre.

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“Bety” llegó a tener su propia invitación al programa de Mirtha Legrand luego del fatal accidente de Rodrigo. Por años el mundo del espectáculo no la dejó de lado. Pero conforme se alejaba la muerte de Rodrigo, sus apariciones empezaron a ser cada vez menos frecuentes. La posterior fama de Ulises Bueno le valió una serie de apariciones constantes, por lo que Olave sigue orbitando como uno de los satélites de la música bailable argentina.

Así está hoy Beatriz Olave, la madre de Rodrigo Bueno

Ulises le hizo una doble dedicatoria a su madre en las redes sociales, desde las dos cuentas de Instagram que maneja. En una de ellas –@ulisesbuenosoy–, en la que publica sus promociones y su contenido más artístico, compartió la tirada más larga de imágenes. “Tantos momentos compartidos y recuerdos que llevo siempre conmigo. Feliz día de la madre. Te amo con todo lo que soy. Hoy, mañana y siempre”, escribió junto a las 10 fotografías.

Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno Foto: Ulises Bueno

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En la mayoría de ellas, la dupla de madre e hijo aparece sobre un escenario, bajo las luces de colores y de los reflectores. Solo una imagen fue tomada en un living, en un sillón en el que ambos posan sentados.

Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno Foto: Ulises Bueno

En su cuenta personal –@soyulisesbueno–, en cambio, publicó una única fotografía en lo que parece ser una celebración de cumpleaños. Ambos posan mirando a la cámara, ella con sus clásicos lentes oscuros, delante de una pared de cuadros brillantes propios de una cortina de guirnaldas.

Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno Foto: Ulises Bueno

“Siempre me sentí orgulloso de ser hijo de quien soy, la más bella y más hermosa”, escribió Bueno en la publicación, que superó los 9.100 “Me gusta”. “Feliz día, mamita de mi corazón, te amo con toda mi alma”, cerró.

Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno Foto: Ulises Bueno

A qué se dedica hoy Beatriz Olave

Beatriz Olave tiene su propia cuenta en Instagram donde esporádicamente comparte algunos posteos. Las publicaciones fusionan imágenes propias con salidas con amigos y familiares, entre los que inevitablemente aparecen las actuales, con Ulises, y los recuerdos, con Rodrigo. Su última publicación fue el 24 de mayo, en celebración del cumpleaños del “Potro”. A sus 84 años, ya está jubilada. En febrero próximo cumplirá los 85.

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