Así está a sus 84 años Betty Olave, la madre del “Potro” Rodrigo y Ulises Bueno

Así está hoy Beatriz Olave, la madre de Rodrigo Bueno

Ulises le hizo una doble dedicatoria a su madre en las redes sociales, desde las dos cuentas de Instagram que maneja. En una de ellas –@ulisesbuenosoy–, en la que publica sus promociones y su contenido más artístico, compartió la tirada más larga de imágenes. “Tantos momentos compartidos y recuerdos que llevo siempre conmigo. Feliz día de la madre. Te amo con todo lo que soy. Hoy, mañana y siempre”, escribió junto a las 10 fotografías.