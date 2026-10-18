Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Cada primavera, cuando llega la segunda mitad del mes, los hogares de todo el país se preparan para una de las reuniones familiares más esperadas del año. En la Argentina, el Día de la Madre se festeja el tercer domingo de octubre, una fecha singular que distingue al país en el mapa internacional. Sin embargo, pocos recuerdan que esta costumbre masiva no nació de una estrategia comercial ni de un azar del calendario, sino de una narración donde se cruzaron la fe católica, decisiones políticas de un gobierno de facto y hasta el cálculo del bolsillo popular.