Ulises Bueno echó a Flor Vigna de su productora: egos, tensiones y un final poco amable

La escena musical quedó sacudida por una noticia que, hasta ahora, se mantenía en silencio puertas adentro: Ulises Bueno decidió echar a Flor Vigna de su productora, poniendo fin a una alianza artística que había comenzado hace menos de medio año.
El dato fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen durante su ciclo Mitre Live, donde presentó la información como una primicia que ya llevaba días circulando en los pasillos, pero que aún no se había hecho pública.
“Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que me cuentan que ya lleva unos días pero que no había salido a la luz”, adelantó Etchegoyen, antes de revelar el enigmático que involucraba a “un cantante que echó de su productora a una cantante”. Minutos después, confirmó lo que nadie esperaba: Ulises Bueno había decidido prescindir de los servicios de Vigna, quien ya no forma parte del staff de su empresa.
Según explicó el periodista, la ruptura se produjo luego de una serie de desacuerdos internos que tensaron la convivencia laboral. “Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando”, detalló Etchegoyen. Las diferencias se plantearon cara a cara y, finalmente, ambas partes optaron por una disolución consensuada del contrato, aunque -según su reconstrucción- el cierre estuvo lejos de ser armónico.
El conductor aportó además un indicio digital que confirma el distanciamiento: aunque Vigna aún sigue en redes a la productora, Almenara decidió dejar de seguirla a ella, un gesto que evidenciaría la fría separación.
Detrás del conflicto, Etchegoyen señaló un factor determinante: el choque de egos. “Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto”, afirmó. También mencionó que ciertos artistas del sello no tendrían buena relación con Vigna, lo que habría profundizado la tensión interna y facilitado la decisión del entorno de Ulises Bueno.
La alianza profesional entre ambos se extendió por casi cinco meses, lapso en el que Vigna intentó consolidar su carrera musical dentro de la productora cordobesa. Sin embargo, el vínculo no logró sostenerse. Hoy, solo queda una huella visible de su paso por la empresa: su gigantografía dentro de las instalaciones de Almenara, un recordatorio silencioso de una sociedad artística que prometía más de lo que finalmente ocurrió.