La Rioja da un paso al frente en educación financiera al incluirla en el plan de estudios

El 9 de septiembre, La Rioja dio un paso inédito en materia educativa: la Legislatura sancionó la Ley 10.824, que creó el Programa de Educación Financiera, y de los Derechos de Consumidores y Usuarios. Con esta decisión, la provincia se convirtió en la primera del país que suma la materia al plan de estudios de todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.