Literatura tucumana en francés: presentan "Les poules d’Eichmann" en el Colegio Nacional de Buenos Aires

La rutina austera del hombre esconde un pasado que se revela de manera gradual. Detrás de esa existencia aparentemente ordinaria se encuentra un fugitivo que escapó de Europa después de la guerra y encontró en las montañas un lugar donde ocultarse. La referencia a Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la organización del Holocausto, sitúa el relato en el terreno de las responsabilidades individuales y las huellas que deja la historia.