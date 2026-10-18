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Literatura tucumana en francés: presentan "Les poules d’Eichmann" en el Colegio Nacional de Buenos Aires

Fabián Soberón conversará con el traductor Walter Romero el miércoles 21 de octubre.

Literatura tucumana en francés: presentan Les poules d’Eichmann en el Colegio Nacional de Buenos Aires
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 21 de octubre, el Colegio Nacional de Buenos Aires presentará vía Zoom "Les poules d’Eichmann", libro del tucumano Fabián Soberón sobre un fugitivo nazi en Tucumán.
  • Publicada por la editorial francesa L’Harmattan, la novela se ambienta en La Cocha y aborda la memoria histórica a través del misterioso pasado de un ingeniero alemán.
  • Editada exclusivamente en francés, la obra amplía la circulación internacional de la narrativa tucumana en mercados francófonos como Francia, Canadá y África.
Resumen generado con IA

La literatura tucumana llegó a una nueva instancia de circulación internacional con Les poules d’Eichmann (Las gallinas de Eichmann), el libro del escritor, cineasta y docente universitario Fabián Soberón que publicó la editorial francesa L’Harmattan en agosto de 2026. 

El libro ahora se presentará en el Colegio Nacional de Buenos Aires. La actividad se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 18.30, a través de Zoom, con la participación del autor y del doctor en Letras y traductor Walter Romero, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El encuentro es organizado por el Colegio Nacional de Buenos Aires y propone una conversación sobre una obra que transcurre en Tucumán y aborda la memoria histórica, la identidad y la banalidad del mal. El libro integra la colección Hispanoamericana de L’Harmattan, dirigida por Luis Dapelo, y se distribuye en Francia, Canadá y países francófonos de África. Por el momento, solo está publicado en francés.

De La Cocha a la historia de un fugitivo nazi

La novela se sitúa en La Cocha, una localidad del sur tucumano, donde un observatorio astronómico funciona como escenario de una historia atravesada por el secreto y la sospecha. Antonio Soldati, un joven secretario, registra la vida cotidiana de su superior: un ingeniero alemán reservado, dedicado a los cálculos, los cigarrillos y el cuidado de sus gallinas.

La rutina austera del hombre esconde un pasado que se revela de manera gradual. Detrás de esa existencia aparentemente ordinaria se encuentra un fugitivo que escapó de Europa después de la guerra y encontró en las montañas un lugar donde ocultarse. La referencia a Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la organización del Holocausto, sitúa el relato en el terreno de las responsabilidades individuales y las huellas que deja la historia.

Con una prosa sobria, Soberón construye una narración en la que el silencio y los gestos cotidianos adquieren un peso inquietante. La novela utiliza un escenario tucumano para explorar una historia que excede el ámbito local y se vincula con algunos de los episodios más oscuros del siglo XX.

Quién es Fabián Soberón

Fabián Soberón es escritor, cineasta, crítico y profesor universitario. Entre sus libros figuran La conferencia de Einstein, Vidas breves, El instante, Mamá, Ciudades escritas, Cosmópolis, Edgardo H. Berg, El viaje inmóvil, Naranjo esquina, Todo es ahora y Futuro Berg.

También compiló diversas antologías, entre ellas El puente. Cuentos de autores tucumanos, Modus operandi. Policial argentino contemporáneo y El espejo vivo. Cine contemporáneo de Tucumán. Recibió en dos oportunidades la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes y obtuvo el segundo premio del Salón del Bicentenario. En 2024 fue distinguido con el premio Luis Franco por sus aportes a la cultura.

Como realizador audiovisual, dirigió películas y documentales como Hugo Foguet. El latido de una ausencia (2007), Luna en llamas (2018), Alas (2019), Groppa. Un poeta en la ciudad (2020), El viento sopla (2023), Soy Bernabé Aráoz (2024) y Alberdi en el espejo (2026). Parte de su obra literaria fue traducida al inglés, francés, italiano, japonés, rumano y portugués.

La presentación de Les poules d’Eichmann se inscribe en ese recorrido y suma una nueva oportunidad para acercar la literatura producida en Tucumán a públicos internacionales.

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