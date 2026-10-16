Manifiesto Kuky: temple y vigor, un documental poético y político

Nunca fue la idea de realizar el documental sobre Kuky ni una idea sobre su figura póstuma. Es más, diría que me torturó bastante el haberme perdido de hacer la película con ella, cosa que sí estaba planteada. Yo no puse la energía suficiente como para materializar la realización y la producción de ese film. Ella fue real hacia el primer momento, cuando le propuse que hiciéramos la película. Me dijo: “¿Cómo se te ocurre, negro, hacer una película sobre mí? Es un disparate, no tiene sentido”. Jorge Lovisolo jugó un papel importantísimo en el cambio de opinión de Kuky: era su íntimo amigo, que le dijo: “Mirá, yo me animé, ¿cómo no te vas a animar vos?”. Eso me llenó de pudor, pero a la vez de orgullo. Y accedió, finalmente. Luego dejé descansar la propuesta, me imaginaba la película. Siempre me llamó la atención este estado de fragilidad eterna con una figura de un temple y un vigor y una fortaleza que parecía poco común. Hasta poco terrenal, diría. Pero Kuky era la mujer que estaba en todos lados. Donde se la requería, allí donde hubiera un reclamo, estaba ella. Y eso siempre me produjo una suerte de envidia y también como un gesto de extremada ternura de su parte. Su muerte fue muy vertiginosa, su estado de enfermedad fue muy rápido, un deterioro muy rápido, y la perdimos. Yo quedé muy golpeado por eso, más de un año o dos, hasta que decidí retomar el proyecto, porque me parecía que tenía que hacerlo. Pero a la vez estaba en un callejón medio nuevo para mí: hacer una película en ausencia. Es decir, el protagonista en ausencia. No la tenía Kuky para charlar. Yo me había imaginado escenas con ella, situaciones que no podía recrearlas. En algún momento incluso se me ocurrió hacer alguna cosa animada. Bueno, después por suerte la deseché. Y cuando di con la estructura para contar quién era Kuky, fue un salto también en el humor y poder encontrar el punto de vista acerca de cómo tratar a este personaje. El móvil siempre fue uno, eso no cambió nunca: rescatar la obra de alguien que yo quería relatar de quién se trataba. Pero hacer hincapié en la obra, que es lo que más interesa.