DeportesRugby

Mario Ledesma vuelve a Los Pumas y se suma al cuerpo técnico de Felipe Contepomi

El ex entrenador del seleccionado estará a cargo de los forwards hasta el Mundial de Australia 2027. También se incorporará Shaun Edwards, quien conducirá la defensa después de su paso por Francia.

Mario Ledesma se suman al cuerpo técnico de Los Pumas.
Mario Ledesma se suman al cuerpo técnico de Los Pumas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Ledesma regresa a Los Pumas como entrenador de forwards en el staff de Felipe Contepomi, de cara a la ventana de noviembre y con contrato hasta el Mundial de Australia 2027.
  • Tras dirigir al equipo entre 2018 y 2022 y pasar por la URBA, Ledesma sustituye a Bordoy en una renovación del staff que también suma al inglés Shaun Edwards en defensa.
  • La incorporación de ambos especialistas busca potenciar el rendimiento del seleccionado rumbo al Mundial 2027, con debut previsto en la gira europea de noviembre.
Resumen generado con IA

Mario Ledesma volverá a trabajar con Los Pumas. Cuatro años después de dejar la conducción del seleccionado, se incorporará al cuerpo técnico de Felipe Contepomi como entrenador de forwards, en reemplazo de Andrés Bordoy. Su vínculo se extenderá hasta el final de la Copa del Mundo de Australia 2027.

El regreso se producirá a pocas semanas de los compromisos de noviembre en Europa, por el Nations Championship. Ledesma asumirá una función diferente de la que desempeñó entre 2018 y 2022: esta vez estará al frente del trabajo con los delanteros dentro de la estructura que encabeza Contepomi.

“Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”, expresó.

Su última etapa profesional estuvo vinculada a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), en la que se desempeñó como consultor del Área del Juego y entrenador principal del seleccionado M17. Ahora volverá al trabajo cotidiano con el plantel nacional, con el próximo Mundial como horizonte.

La incorporación de Ledesma forma parte de una renovación que también incluye a Shaun Edwards. El especialista inglés estará a cargo de la defensa y se sumará hacia fines de octubre, con un contrato que también concluirá después de Australia 2027.

Edwards llega tras siete años con Francia, seleccionado con el que obtuvo los títulos del Seis Naciones de 2022, 2025 y 2026. “Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”, señaló.

Contepomi destacó el recorrido de ambos y el aporte que espera para la preparación del equipo. “Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional. Conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo”, afirmó.

Los compromisos de noviembre serán la primera instancia de trabajo de los nuevos integrantes del cuerpo técnico con el plantel. Para Ledesma, marcarán el inicio de una segunda etapa en el seleccionado, esta vez con una responsabilidad específica sobre los forwards. 

Temas Los Pumas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dillom en Tucumán: una noche de pogo y fans que no paran de bancarlo

Dillom en Tucumán: una noche de pogo y fans que no paran de bancarlo

Lo más popular
Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
1

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
2

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur
3

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
4

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
5

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
2

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: No estamos lejos

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: "No estamos lejos"

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Comentarios