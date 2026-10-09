Mario Ledesma vuelve a Los Pumas y se suma al cuerpo técnico de Felipe Contepomi

Resumen para apurados
- Mario Ledesma regresa a Los Pumas como entrenador de forwards en el staff de Felipe Contepomi, de cara a la ventana de noviembre y con contrato hasta el Mundial de Australia 2027.
- Tras dirigir al equipo entre 2018 y 2022 y pasar por la URBA, Ledesma sustituye a Bordoy en una renovación del staff que también suma al inglés Shaun Edwards en defensa.
- La incorporación de ambos especialistas busca potenciar el rendimiento del seleccionado rumbo al Mundial 2027, con debut previsto en la gira europea de noviembre.
Mario Ledesma volverá a trabajar con Los Pumas. Cuatro años después de dejar la conducción del seleccionado, se incorporará al cuerpo técnico de Felipe Contepomi como entrenador de forwards, en reemplazo de Andrés Bordoy. Su vínculo se extenderá hasta el final de la Copa del Mundo de Australia 2027.
El regreso se producirá a pocas semanas de los compromisos de noviembre en Europa, por el Nations Championship. Ledesma asumirá una función diferente de la que desempeñó entre 2018 y 2022: esta vez estará al frente del trabajo con los delanteros dentro de la estructura que encabeza Contepomi.
“Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”, expresó.
Su última etapa profesional estuvo vinculada a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), en la que se desempeñó como consultor del Área del Juego y entrenador principal del seleccionado M17. Ahora volverá al trabajo cotidiano con el plantel nacional, con el próximo Mundial como horizonte.
La incorporación de Ledesma forma parte de una renovación que también incluye a Shaun Edwards. El especialista inglés estará a cargo de la defensa y se sumará hacia fines de octubre, con un contrato que también concluirá después de Australia 2027.
Edwards llega tras siete años con Francia, seleccionado con el que obtuvo los títulos del Seis Naciones de 2022, 2025 y 2026. “Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”, señaló.
Contepomi destacó el recorrido de ambos y el aporte que espera para la preparación del equipo. “Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional. Conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo”, afirmó.
Los compromisos de noviembre serán la primera instancia de trabajo de los nuevos integrantes del cuerpo técnico con el plantel. Para Ledesma, marcarán el inicio de una segunda etapa en el seleccionado, esta vez con una responsabilidad específica sobre los forwards.