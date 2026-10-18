Luciana Rubinska contó la pesadilla que vivió con un acosador obsesionado con ser su pareja

Resumen para apurados
- En PH: Podemos Hablar, Luciana Rubinska relató el acoso que sufrió años atrás en TyC Sports por parte de un hombre obsesionado que decía ser su pareja.
- El hostigador le enviaba correos electrónicos ficticios y llegó a presentarse en una cobertura y en el canal, lo que obligó a intervenir a la seguridad de la empresa.
- El relato de la periodista visibiliza los riesgos del acoso que enfrentan las figuras públicas y la importancia de no subestimar conductas obsesivas iniciales.
La periodista deportiva Luciana Rubinska relató una experiencia de acoso que vivió mientras trabajaba en TyC Sports y que llegó a generarle miedo. Durante su participación en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, contó cómo un hombre que le enviaba mensajes por correo electrónico apareció en sus lugares de trabajo y aseguraba mantener una relación sentimental con ella.
El episodio fue uno de los momentos más impactantes de la emisión del sábado 17 de octubre, en la que también participaron Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia y Charlotte Caniggia. Ante la consigna sobre situaciones de hostigamiento, Rubinska recordó cómo una situación que al principio no consideró peligrosa terminó obligándola a pedir ayuda y tomar medidas de seguridad.
Luciana Rubinska contó cómo comenzó el acoso
La periodista explicó que todo empezó cuando trabajaba en TyC Sports, en una época en la que el correo electrónico se había convertido en una herramienta habitual de comunicación. Allí comenzó a recibir mensajes de un hombre llamado François, que construía una historia ficticia en la que ambos eran pareja.
“Trabajaba en TyC, en ese momento estaba furor el mail y me empezó a escribir François, un hombre que armaba una historia donde yo era su pareja”, recordó durante el programa.
La situación tomó otra dimensión cuando Rubinska tuvo que cubrir un partido y se encontró con el hombre en el lugar donde trabajaba. “Tuve que cubrir un partido y se me apareció ahí. Me dio un poco de miedo porque era el que me escribía todo el tiempo. Me decía ‘ya le conté a mi mamá que nos vamos a casar’”, relató.
El encuentro la enfrentó con una situación que hasta ese momento se había desarrollado a través de mensajes, pero que comenzaba a trasladarse a su vida cotidiana.
El acosador también apareció en el canal donde trabajaba
Según contó Rubinska, el episodio no terminó con aquella aparición durante la cobertura deportiva. El hombre volvió a presentarse, esta vez en el canal donde ella trabajaba, lo que la llevó a recurrir a las autoridades de la empresa. “Tuve que hablar con las autoridades del canal. No me acuerdo de mi reacción, quedé shockeada y me fui”, explicó.
Ante lo ocurrido, se implementaron medidas de seguridad para evitar nuevos acercamientos. La periodista también bloqueó al hombre y, según su relato, dejó de tener noticias de él. "Ver que alguien te escribía, que de pronto aparezca y que haga como si fuera tu pareja fue fuerte”, expresó al recordar lo que había vivido.
Rubinska reconoció que, al principio, había interpretado los mensajes como algo humorístico o sin mayores consecuencias. Sin embargo, las apariciones del hombre en sus espacios de trabajo modificaron su percepción y la llevaron a comprender la importancia de tomar precauciones.
Luciana Rubinska habló de su relación con Juan Carpuso
Además de compartir su experiencia de acoso, Luciana Rubinska atraviesa un buen momento sentimental junto a Juan Carpuso, su pareja, quien es 13 años menor que ella.
En una entrevista con Luli Fernández para el ciclo Ellas, la periodista habló sobre su historia de amor y reflexionó acerca de cómo cambió su manera de entender las relaciones a lo largo del tiempo. “Durante mucho tiempo creo que asocié el amor con el desamor, el dolor, el sufrimiento. Yo pensaba que el amor era eso”, reconoció.
Con el paso de los años, explicó, comenzó a valorar otros aspectos de una relación, como el respeto, el compañerismo y la libertad para expresarse sin tener que modificar la propia personalidad.
Al referirse a su vínculo con Carpuso, Rubinska resumió lo que significa para ella con una frase contundente: “Nunca fui tan yo como puedo ser con él”.
También se tomó con humor la diferencia de edad entre ambos. “Es cierto, yo le llevo 13 años. Pero el tema de la edad, en nuestro caso, te digo que yo siempre digo que le saqué todo el colágeno”, bromeó.
Así, la periodista compartió dos experiencias personales diferentes: por un lado, el recuerdo de una situación de hostigamiento que la obligó a buscar protección y, por otro, su presente sentimental, marcado —según sus propias palabras— por la libertad y la posibilidad de mostrarse tal como es.