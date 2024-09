Luciana Rubinska está de novia con un joven 14 años menor que ella: “No siento la diferencia de edad”

“A mí me gusta salir. Yo salgo mucho a bailar. Pasa que a él le gusta más. También nos gusta música distinta. Entonces le digo: ‘Andá’”, señaló la comunicadora, que afirmó que la diferencia de edad no se nota en la relación. “Sabés que no. Yo soy bastante inmadura y él bastante maduro”, bromeó.