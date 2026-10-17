San Martín-Midland: 260 policías y controles especiales para evitar nuevos enfrentamientos entre barras

Después de los violentos incidentes registrados en el último partido de San Martín como local, la seguridad volverá a ocupar un lugar central este domingo, cuando el equipo tucumano reciba a Midland desde las 18.30 en La Ciudadela. Ante la preocupación por posibles nuevos enfrentamientos entre facciones de la barra brava, la Policía desplegará un operativo con aproximadamente 260 efectivos, controles especiales en los accesos y medidas para evitar que los grupos enfrentados coincidan en los mismos sectores.