San Martín-Midland: 260 policías y controles especiales para evitar nuevos enfrentamientos entre barras
La Policía identificó a los involucrados en los incidentes del último partido en La Ciudadela y trabaja con el club para aplicar el derecho de admisión. También buscará separar a las facciones enfrentadas durante el ingreso al estadio.
Resumen para apurados
- La Policía desplegará 260 efectivos este domingo en La Ciudadela durante San Martín-Midland para evitar nuevos choques entre barras bravas tras los incidentes previos.
- El operativo responde a una violenta pelea en la tribuna ante Gimnasia y Tiro; se aplicará Tribuna Segura, derecho de admisión e ingresos separados para facciones rivales.
- El dispositivo busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de los hinchas comunes, sentando un precedente clave en el control de las barras en los estadios tucumanos.
Después de los violentos incidentes registrados en el último partido de San Martín como local, la seguridad volverá a ocupar un lugar central este domingo, cuando el equipo tucumano reciba a Midland desde las 18.30 en La Ciudadela. Ante la preocupación por posibles nuevos enfrentamientos entre facciones de la barra brava, la Policía desplegará un operativo con aproximadamente 260 efectivos, controles especiales en los accesos y medidas para evitar que los grupos enfrentados coincidan en los mismos sectores.
El oficial Roque Íñigo, responsable del dispositivo de seguridad, explicó a LA GACETA que ya se establecieron los anillos de protección alrededor del estadio y que se implementará el programa Tribuna Segura para controlar el ingreso de los espectadores.
Uno de los puntos centrales del operativo será impedir que se repitan los hechos de violencia ocurridos durante el encuentro ante Gimnasia y Tiro de Salta, cuando integrantes de distintas facciones protagonizaron una pelea en la tribuna popular que incluyó corridas, golpes y palazos.
“Tenemos identificados a los que causaron los incidentes en el partido anterior y estamos hablando con el club para que se aplique el derecho de admisión y no puedan entrar”, aseguró Íñigo.
La declaración adquiere relevancia porque, después de aquel enfrentamiento, la investigación policial apuntó a una disputa por el control de la tribuna entre sectores identificados como “El Piolín” y “Oeste II”. Los incidentes terminaron con 17 personas demoradas en las inmediaciones del estadio, mientras la Policía avanzaba en la identificación de los participantes.
Controles diferenciados para las facciones
El responsable del operativo también confirmó que la fuerza viene realizando tareas de identificación de los distintos grupos que integran la barra brava. Ese trabajo permitirá adoptar medidas específicas durante el ingreso de los hinchas.
“Venimos haciendo un trabajo de manera reservada. Tenemos identificados a los que forman parte de una barra y de la otra, y vamos a intentar que entren por sectores diferentes”, explicó el general.
De esta manera, la estrategia policial no estará limitada a los controles habituales, sino que incluirá medidas preventivas para reducir las posibilidades de enfrentamientos dentro del estadio.
“Tenemos que hacer un control fuerte, sobre todo en aquellos sectores que forman parte de la barra. Vamos a tratar de dominar el predio”, señaló Íñigo.
La preocupación tiene antecedentes recientes. Durante el último encuentro en La Ciudadela, los enfrentamientos se desarrollaron mientras el partido continuaba y provocaron el rechazo de otros simpatizantes, que comenzaron a cantar “que se vayan todos” desde distintos sectores de las tribunas.
Según las hipótesis que analiza la Policía, la pelea estaría vinculada con una disputa interna por el control de la popular. Sin embargo, todavía se investigan las responsabilidades individuales y el origen del enfrentamiento.
Para este domingo, las autoridades buscarán anticiparse a cualquier situación de violencia mediante la distribución de efectivos, los controles de identidad y la coordinación con la dirigencia de San Martín para definir posibles restricciones de ingreso.
Finalmente, Íñigo dirigió un mensaje a los simpatizantes que asistirán al encuentro: “A los que concurran a la cancha les pedimos que, por favor, colaboren con el operativo de seguridad”.
El desafío será garantizar que los hinchas puedan asistir al partido sin quedar expuestos a una nueva disputa entre sectores de la barra. La Ciudadela volverá a recibir público después de una jornada marcada por la violencia y, esta vez, el dispositivo policial estará especialmente enfocado en evitar que aquellas escenas se repitan.