La pelea de la barra de San Martín, bajo investigación: qué pasó y qué hipótesis maneja la Policía

Resumen para apurados
- La Policía investiga una pelea entre facciones de la barra de San Martín de Tucumán por el control de la tribuna durante el partido ante Gimnasia y Tiro, con 17 demorados.
- El choque entre 'El Piolín' y 'La Brava' se dio por la ausencia de líderes presos y se suma a recientes aprietes al plantel, marcando una escalada de tensiones en la barra.
- La investigación buscará esclarecer los roles para prevenir nuevos brotes violentos en el estadio, en medio de la preocupación de los hinchas y el silencio de la dirigencia.
La pelea que se desató durante el segundo tiempo del partido entre San Martín y Gimnasia y Tiro no habría sido un enfrentamiento aislado. Al menos esa es una de las principales hipótesis que por estas horas analiza la Policía, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la tribuna y, sobre todo, qué había detrás de la disputa entre distintos sectores de la barra.
El episodio duró varios minutos y tuvo corridas, golpes y palazos. Mientras una parte de los hinchas intentaba mantenerse al margen, desde distintos sectores del estadio comenzaron a escucharse silbidos y un cántico que expuso el rechazo hacia los protagonistas de la pelea: “que se vayan todos”.
La investigación apunta ahora a una posible disputa interna por el control de total de la tribuna.
Según una fuente policial consultada por LA GACETA, una de las hipótesis que se intenta confirmar es que la agrupación conocida como “El Piolín” habría intentado ocupar el principal sector de la barrabrava y marcar presencia mediante el despliegue de banderas.
La maniobra, siempre de acuerdo con esa línea investigativa, habría provocado la reacción de otro sector de la barra, identificado como “La Brava”. La disputa habría terminado con el desplazamiento de los integrantes de “El Piolín” de ese sector de la tribuna.
Dos referentes, fuera de escena
En ese contexto aparece otro dato que los investigadores consideran relevante: dos de los nombres históricamente vinculados al liderazgo de la tribuna no estuvieron presentes.
Santiago “Cara i’ gota” Villafañe se encuentra detenido en el penal de Benjamín Paz, acusado en una causa por abuso de armas de fuego y amenazas. Facundo Ale, en tanto, cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y se encuentra próximo a ser llevado a juicio por la causa vinculada con un tiroteo ocurrido durante una fiesta electrónica en Tafí Viejo.
Con ambos fuera de escena, la Policía intenta determinar si otros sectores avanzaron en la disputa por el control de la tribuna.
La ausencia de esos dos referentes es uno de los elementos que los investigadores analizan para reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento y quiénes tomaron el control de la situación.
La Policía busca determinar si ese enfrentamiento fue el origen de la pelea que quedó expuesta durante el partido o si, por el contrario, se trató de una escalada dentro de un conflicto que ya venía desarrollándose desde antes.
Qué dice la CD de San Martín
Mientras la investigación avanza, la dirigencia de San Martín eligió mantener silencio. Ningún integrante de la CD quiso realizar declaraciones públicas sobre lo ocurrido y el club tampoco emitió un comunicado oficial después de los incidentes.
Ante la consulta de LA GACETA, en la institución respondieron que “la Policía actuó de oficio” y remarcaron que el club “rechaza cualquier acto de violencia dentro de las instalaciones”.
Sin embargo, también aclararon: “Desconocemos los motivos por los cuales se produjeron los incidentes de violencia”.
De esta manera, la institución tomó distancia de lo sucedido y dejó en manos de la investigación policial el esclarecimiento del episodio.
Los 17 demorados
Uno de los elementos que los investigadores consideran relevante es que las 17 personas demoradas después del partido pertenecerían, según la información preliminar, al sector identificado como “El Piolín”.
El dato todavía forma parte de la investigación y no implica que todos los demorados hayan participado de la pelea dentro del estadio. El procedimiento policial realizado en las inmediaciones de La Ciudadela terminó con personas demoradas por “atentado y resistencia a la autoridad”, según informó la propia Policía.
Ahora los investigadores intentan establecer qué participación tuvo cada una de ellas y si existe una relación directa entre esas detenciones y el enfrentamiento que se produjo en la tribuna.
La investigación también busca determinar quiénes estuvieron al frente de cada grupo y cuál fue el motivo concreto que desencadenó el enfrentamiento.
La disputa por el poder
En ese contexto, los investigadores tampoco descartan que el episodio tenga algún vínculo con otros hechos ocurridos alrededor de San Martín en las últimas semanas.
Una de las líneas que se analiza apunta al episodio ocurrido antes del partido frente a Güemes, cuando el plantel “santo” habría sido apretado por integrantes de la barra. Según la hipótesis que manejan los investigadores, en aquel episodio habrían participado integrantes de “El Piolín” y de la facción denominada “Oeste II”.
Por ahora, esa conexión no está confirmada y forma parte de las averiguaciones que lleva adelante la Policía. El objetivo es establecer si detrás de los distintos episodios existe un mismo conflicto interno o si se trata de hechos independientes.
La posibilidad de que exista una relación entre ambos episodios adquiere relevancia dentro de la investigación porque permitiría determinar si la pelea del domingo fue un hecho aislado o si forma parte de una disputa más amplia entre distintos sectores de la barra.
Lo que sí aparece como un dato concreto es que la pelea del domingo volvió a exponer una disputa dentro de la tribuna de San Martín que ya había generado preocupación.
La escena fue visible para miles de hinchas. Durante varios minutos, mientras el partido continuaba, una pelea entre grupos se convirtió en el centro de atención de una de las tribunas de La Ciudadela.
Después llegaron las corridas en las calles, el operativo policial y las detonaciones de balas de goma. Ahora la Policía intenta ponerle nombres, roles y motivos a lo que ocurrió.
La hipótesis que gana fuerza es la de una pelea por el control de un sector de la tribuna. Pero los investigadores todavía buscan confirmar quiénes participaron, quién inició el enfrentamiento y, fundamentalmente, si lo ocurrido forma parte de una disputa mayor dentro de la barra de San Martín.