La pelea de la barra de San Martín, bajo investigación: qué pasó y qué hipótesis maneja la Policía

La pelea que se desató durante el segundo tiempo del partido entre San Martín y Gimnasia y Tiro no habría sido un enfrentamiento aislado. Al menos esa es una de las principales hipótesis que por estas horas analiza la Policía, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la tribuna y, sobre todo, qué había detrás de la disputa entre distintos sectores de la barra.