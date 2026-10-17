El impacto de la crecida extraordinaria que sufren las Cataratas del Iguazú

La situación también obligó a contemplar a quienes habían organizado sus viajes con meses de anticipación, incluidos contingentes escolares que esperaban visitar la Garganta del Diablo. Frente a las dificultades para devolver las entradas, se habilitó la posibilidad de reprogramar las visitas hasta marzo o abril del próximo año, con la opción de extender el plazo si fuera necesario.