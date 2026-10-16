Musk volvió a la carga con el auto volador: mostró el Roadster en un evento de SpaceX

Resumen para apurados
- Esta semana en Texas, Elon Musk presentó el Tesla Roadster, un auto que describió como volador, buscando revolucionar el transporte con tecnología de Tesla y SpaceX.
- En una transmisión en vivo, el vehículo despegó de una rampa con aire a alta presión y aterrizó en sus ruedas, retomando un sueño tecnológico pendiente desde 1917.
- Con la producción prevista para 2028, el proyecto reabre el debate sobre la viabilidad comercial y regulatoria de los vehículos aéreos urbanos a gran escala.
Elon Musk, director general de Tesla, presentó esta semana lo que describió como un auto "volador", equipado con propulsores, durante la transmisión en vivo de un evento de SpaceX, su empresa aeroespacial. El empresario multimillonario reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, en el evento de lanzamiento en Texas.
Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.
"Los vehículos voladores son reales", dijo Musk durante el evento y añadió que el "éxito no está garantizado" en este modelo, pero "probablemente funcione".
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
El dueño de Tesla dijo que el automóvil está equipado con "depósitos de aire de muy alta presión" para impulsarse en el aire. El magnate describió este desarrollo técnico como "lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo", refiriéndose a sus empresas Tesla y SpaceX.
La producción del auto volador comenzará en 2028, aclaró. Hasta ahora, los desafíos técnicos y regulatorios han impedido el despegue del sector de automóviles "voladores".
El pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss comenzó el desarrollo del primer prototipo de automóvil volador en 1917. Más de un siglo después, la idea sigue sin concretarse a escala comercial y el anuncio de Musk vuelve a poner el tema en el centro de la escena.