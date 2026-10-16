OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: hacer patria Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Así podés afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales “La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote "Súper Niño" en San Miguel de Tucumán: desagües, mediciones y zonas de riesgo Lluvias en Tucumán: qué dicen los suelos Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter” Ranking notas premium Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados Apuntan a finalizar las primeras viviendas del Procrear de Tucumán en abril de 2027 ¿Qué postura tomarán los diputados tucumanos ante el tratamiento del "megadecreto" de Milei? La fuerza mística de la bestia pop