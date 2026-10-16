Las deudas del trabajo no registrado

Sin embargo, detrás de esa flexibilidad aparecen interrogantes que el mercado laboral argentino todavía no ha conseguido resolver, según los especialistas. Quienes desarrollan estas tareas suelen aportar sus propios vehículos, afrontar los gastos de combustible y mantenimiento, pagar la conexión telefónica y asumir los riesgos de accidentes o enfermedades. En numerosos casos carecen, además, de aportes previsionales, vacaciones pagas, cobertura frente a accidentes laborales y otras protecciones asociadas tradicionalmente al empleo registrado. Además, el fenómeno excede ampliamente a las aplicaciones. Hay un marco general en la provincia que agrava el panorama. El comercio tucumano registra una informalidad del 70,4%, frente al 54,7% nacional, mientras que en la industria provincial llega al 58,4%, cuando el promedio del país es del 40,8%. También hay una franja de trabajadores que se desempeña dentro de establecimientos formales, pero permanece sin registrar: representa el 17,2% de los ocupados tucumanos.