El test de la conversación: cómo saber si entrenás en Zona 2 sin necesidad de un pulsómetro

“Cuando una persona entrena constantemente a pulsaciones muy elevadas, pasa de largo la Zona 2 y entra en un régimen anaeróbico donde el cuerpo solo puede quemar glucosa, produciendo grandes cantidades de ácido láctico. En cambio, trabajar en la franja suave le enseña a las células a convertirse en máquinas quemadoras de grasa extremadamente eficientes”, apunta Íñigo San Millán. El catedrático de la Universidad de Colorado y referente mundial en el estudio del metabolismo celular, publicó en 2018 una investigación clave al respecto. “Sostener el esfuerzo en la zona 2 desencadena la biogénesis mitocondrial: la célula no solo optimiza sus centrales de energía existenciales, sino que crea otras nuevas, más jóvenes y eficientes. Si no se estimula esa zona, se pierde la flexibilidad metabólica, que es la raíz de casi todas las enfermedades crónicas modernas”, advierte.