Ganarles a los de arriba: la materia pendiente que San Martín deberá aprobar para entrar al Reducido

El último domingo, en Villa Crespo, San Martín volvió a chocar contra la misma pared. Generó seis situaciones claras, según Alejandro Orfila, pero perdió 1-0 con Atlanta, tercero de la zona B. No fue un accidente, sino la confirmación de una tendencia que atraviesa toda la temporada. Ante los ocho equipos que, al día de hoy, ocupan los puestos de clasificación al Reducido y a la final, el “Santo” muestra una versión que poco se parece a la que exhibe contra el resto del torneo.