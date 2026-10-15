Con miras a las elecciones: Acevedo abrió la puerta a una lista de comisionados rurales

Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo avaló este 15 de octubre en Tucumán que comisionados rurales del PJ presenten lista propia a legisladores para darles representación.
- Acevedo respaldó la iniciativa mediante el sistema de acoples durante un acto con Rossana Chahla, en la antesala del Día de la Lealtad y en medio de debates internos del PJ.
- La habilitación reconfigura el armado interno del frente del gobernador Osvaldo Jaldo y fortalece el peso electoral de los delegados comunales en el armado provincial.
El vicegobernador Miguel Acevedo abrió la puerta a la posibilidad de que un grupo de comisionados rurales del peronismo presente una lista de candidatos a legislador, un armado que generó movimientos puertas adentro del frente que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo.
Al ser consultado por la prensa sobre esta alternativa, el presidente de la Legislatura recordó que “cada uno de los ciudadanos que tenga la intención de presentarse, tiene su espacio” para hacerlo. Y señaló que esta opción es producto de “ese sistema de acoples, que muchas veces es tan criticado”, y remarcó que, en definitiva, quien dirime quiénes representan al pueblo son “los votos”.
“Los comisionados han hecho un trayecto tremendo, desde hace un tiempo atrás hasta ahora”, reconoció Acevedo, quien acompañó a la intendenta Rossana Chahla durante el acto de puesta en marcha de una obra clave para reducir anegamientos en el sector noreste de la capital. Además, respecto al acto previsto para este sábado 17 de octubre, Día de la Lealtad, el vicegobernador señaló que “el peronismo definió quiénes son sus candidatos” en Tucumán, en alusión a la fórmula Jaldo-Acevedo, y puso énfasis en la importancia que tiene esta fecha para el justicialismo.
Las PASO
Chahla, en tanto, fue consultada sobre la reforma política que impulsa LLA en el Congreso de la Nación, y que contempla la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Creemos que hubo alternancia con la forma que veníamos. Las PASO son una herramienta que ha sido usada, y bien usada, y ha sido valiosa”, consideró la jefa municipal.