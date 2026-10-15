Con miras a las elecciones: Acevedo abrió la puerta a una lista de comisionados rurales

“Los comisionados han hecho un trayecto tremendo, desde hace un tiempo atrás hasta ahora”, reconoció Acevedo, quien acompañó a la intendenta Rossana Chahla durante el acto de puesta en marcha de una obra clave para reducir anegamientos en el sector noreste de la capital. Además, respecto al acto previsto para este sábado 17 de octubre, Día de la Lealtad, el vicegobernador señaló que “el peronismo definió quiénes son sus candidatos” en Tucumán, en alusión a la fórmula Jaldo-Acevedo, y puso énfasis en la importancia que tiene esta fecha para el justicialismo.