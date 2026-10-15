El “Súper Niño” podría prolongarse hasta el otoño de 2027 y traer tormentas intensas a Tucumán

Un fenómeno con efectos diferentes según la región

El posible desarrollo de un Súper Niño vuelve a poner en discusión el impacto de los fenómenos climáticos extremos sobre la producción, la infraestructura y la vida cotidiana. Sin embargo, Dorsch señaló que sus consecuencias no son necesariamente negativas en todos los casos y que los resultados dependen, en buena medida, de cómo se administren los recursos y se preparen las distintas actividades.