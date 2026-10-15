Por el “Súper Niño”, prevenir antes que lamentar

El ingeniero Leandro Díaz, director del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, señaló que las tormentas intensas no son nuevas, pero su frecuencia aumentó. “Si bien quizás en el milimetraje no llueva más de lo que llovió alguna vez en el pasado, ocurre más seguido”, explicó. A esto se suma el crecimiento urbano sobre antiguos cauces, la impermeabilización del suelo y la insuficiente capacidad de algunos desagües. “¿Por qué se inunda la ciudad? Porque la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad que tiene este sistema para evacuar las aguas”, advirtió.