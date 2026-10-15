Cómo el “Súper Niño” puede afectar el nivel de los ríos

Resumen para apurados
- El fenómeno Súper Niño provoca crecidas y alertas por inundaciones en los ríos Paraná e Iguazú durante octubre, debido al fuerte aumento de las precipitaciones.
- Las lluvias en la alta cuenca tardan en drenar y sostienen niveles altos por meses, recordando los graves antecedentes de crecidas registrados en 1982 y 1997.
- La OMM anticipa precipitaciones de hasta un 35% sobre la media en el Litoral y Buenos Aires, con una intensificación del patrón que perdurará hasta el verano.
Las previsiones para la temporada de El Niño indicaron que habrá una intensificación en los patrones de precipitaciones y temperaturas en gran parte del mundo. En relación a ello, en el noreste del país se anunciaron alertas por tormentas y por inundaciones en las zonas cercanas a los ríos. El río Paraná y las Cataratas del Iguazú fueron dos de las regiones más afectadas en los últimos días.
El Instituto Nacional del Agua advirtió que habrá una creciente progresiva del río Paraná en las próximas semanas. El río Iguazú también recibió grandes caudales de agua. Este miércoles 14 de octubre, el Parque Nacional Iguazú autorizó el desarme de las plataformas en torno a la Garganta del Diablo. El caudal continuará dirigiéndose hacia la región del Paraná.
Cómo afecta El Niño al nivel de los ríos
Según el portal especializado Delta Levels, hay dos factores que pueden aumentar el caudal de un río. Por una parte, una sudestada, que actúa de forma veloz y puede incrementar el caudal de un río y aumentar su nivel hasta en un metro en horas. Por otra parte, un aspecto que se da a un plazo mayor. El río Paraná, por ejemplo, está influenciado por las precipitaciones en Brasil, Paraguay y el litoral. Pero sus efectos se ven en días y hasta semanas. El Niño incide en este segundo aspecto.
“Durante un evento El Niño, la cuenca del Plata suele recibir lluvias por encima de lo normal. Esa agua no llega al delta enseguida, baja por la alta cuenca del Paraná y tarda días o semanas”, indica el portal. Esa llegada de afluentes no se modifica de forma instantánea, sino que mantiene más alto el nivel del río durante semanas o meses. “Un nivel que en un año normal sería de 100 centímetros, puede pasar a moverse habitualmente en 150 o 180 centímetros”, ejemplificó.
Antecedentes y perspectivas del Súper Niño
Otras temporadas anteriores de El Niño tuvieron también una intensificación en sus patrones similar a la que se espera para los próximos meses. Entre 1982-1983, se dieron las crecidas más severas del siglo XX en el tramo argentino del río Paraná. Entre 1997 y 1998, se registró una crecida sobre el Paraná equivalente al doble del caudal que aporta habitualmente el río Paraguay.
Para los próximos meses, especialistas advierten que esta magnificación puede afectar al territorio argentino hasta inicios del otoño de 2027. De momento, el patrón sigue en su etapa creciente.
La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, anticipó que la máxima expresión de este “Súper Niño” puede darse entre fines de octubre y el verano. “Las proyecciones para la Argentina hablan de lluvias entre el 15 % y el 35 % por encima de la media en el litoral y Buenos Aires”, destaca también el portal.