Cómo el “Súper Niño” puede afectar el nivel de los ríos

Cómo afecta El Niño al nivel de los ríos

Según el portal especializado Delta Levels, hay dos factores que pueden aumentar el caudal de un río. Por una parte, una sudestada, que actúa de forma veloz y puede incrementar el caudal de un río y aumentar su nivel hasta en un metro en horas. Por otra parte, un aspecto que se da a un plazo mayor. El río Paraná, por ejemplo, está influenciado por las precipitaciones en Brasil, Paraguay y el litoral. Pero sus efectos se ven en días y hasta semanas. El Niño incide en este segundo aspecto.