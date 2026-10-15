"Todavía está en etapa de intensificación": una especialista aseguró que el "Súper Niño" está magnificándose

Resumen para apurados
- La especialista Brenda Dorsch advirtió que el fenómeno del 'Súper Niño' se intensifica y traerá lluvias e inundaciones históricas en Argentina.
- El evento climático cíclico calienta las aguas del Pacífico, provocando crecidas en zonas costeras como el río Paraná, con una magnitud no vista en décadas.
- El fenómeno se extendería hasta comienzos del otoño de 2024, desafiando a los gobiernos a mitigar impactos y evaluar el rol del cambio climático futuro.
Brenda Dorsch, licenciada en Ciencias de la Atmósfera, anticipó cómo El Niño impactará en Argentina. Según la especialista, esta temporada será histórica porque las temperaturas que alcanzará serán anómalas. “En años anteriores no hemos tenido este ‘Súper Niño’, pero ya ha ocurrido”, destacó, en referencia a que la intensidad que alcanzará el fenómeno en los próximos meses se dio por última vez hace décadas.
“Algo que no está muy definido es si el cambio climático puede ocasionar que tengamos más frecuencia de ‘superniño’”, informó también. Esto abriría una posibilidad de que los episodios anómalos se den menos espaciados en el tiempo. “No es algo que esté definido, así que, por lo pronto, no entremos en pánico”, señaló y explicó que es necesario continuar con estudios al respecto.
Cómo impacta El Niño en todo el mundo
En las regiones que tienen una tendencia a las temporadas tropicales, El Niño tiene una mayor probabilidad de generar inundaciones. Pero no todas las regiones del mundo tienen la misma predisposición a estos episodios. Hay regiones en las que, por el contrario, se producen largos períodos sin lluvias.
“Si hablamos de regiones aledañas al Paraná, se sabe que ocurren crecidas, entonces naturalmente las regiones costeras tienen peligro de inundaciones”, declaró Dorsch. De este modo, las crecidas pueden anticiparse. Como una herramienta de medición mencionó el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, que comparte las previsiones de temperaturas y precipitaciones de los siguientes tres meses.
En cuanto a la prevención o atenuación del impacto de los desastres naturales en las sociedades, también señaló que los gobiernos tienen un rol crucial. “Si hay regiones que van a tener exceso de precipitaciones, podés aprovechar para generar energía”, señaló.
¿Se puede cambiar el patrón de El Niño?
Para la licenciada, disminuir la intensidad de los efectos del ‘Súper Niño’ es casi imposible. “No es algo que podamos controlar nosotros, es algo a escala global”, informó. La corriente de El Niño se produce de forma cíclica cada cierta cantidad de tiempo y produce un calentamiento de la temperatura superficial de las aguas del océano Pacífico.
“Como humanos no tenemos ese superpoder, es más una reacción global; es un efecto conjunto de todo el planeta. Si todos no nos ponemos de acuerdo, es muy difícil generar un cambio global”, explicó Dorsch.
En principio, el ‘superniño’ se extendería hasta febrero de 2024. “Todavía está en fase de intensificación, por eso se espera que pueda llegar a ser histórico, porque todavía está en fase de aumento”, detalló y agregó que también hay pronósticos que señalan que El Niño podría extenderse hasta inicios del otoño próximo.