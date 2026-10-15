"Todavía está en etapa de intensificación": una especialista aseguró que el "Súper Niño" está magnificándose

“Algo que no está muy definido es si el cambio climático puede ocasionar que tengamos más frecuencia de ‘superniño’”, informó también. Esto abriría una posibilidad de que los episodios anómalos se den menos espaciados en el tiempo. “No es algo que esté definido, así que, por lo pronto, no entremos en pánico”, señaló y explicó que es necesario continuar con estudios al respecto.