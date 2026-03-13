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Chahla analizó la situación hídrica con especialistas y reforzó el monitoreo del río Salí

La intendenta encabezó una reunión de trabajo con técnicos y funcionarios para evaluar el impacto de las lluvias y de la apertura de compuertas del dique El Cadillal.

INUNDACIONES. La intendenta Rossana Chahla analizó la situación hídrica con especialistas y reforzó el monitoreo del río Salí. INUNDACIONES. La intendenta Rossana Chahla analizó la situación hídrica con especialistas y reforzó el monitoreo del río Salí. FOTO/PRENSA MSMT
Hace 1 Hs

En medio de la emergencia hídrica que atraviesa la provincia, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este viernes una reunión de trabajo con especialistas y funcionarios municipales para analizar la situación y planificar nuevas acciones de prevención frente a posibles anegamientos.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal, ubicado en 9 de Julio y Lavalle, y contó con la participación del secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; el ingeniero Fernando Torres; y el ingeniero y especialista en hidráulica Claudio Bravo.

Durante la reunión se analizaron imágenes actualizadas sobre el comportamiento del río Salí luego de las últimas lluvias y el impacto que podría generar el incremento de su caudal a partir de la apertura de compuertas del dique El Cadillal. El material fue obtenido a partir de tareas de monitoreo en terreno realizadas con asistencia de drones.

“Ante la emergencia hídrica que atraviesa nuestra provincia convoqué a una reunión de trabajo con especialistas para continuar planificando y reforzar la presencia del Municipio en los barrios, con acciones concretas que garanticen el correcto escurrimiento del agua de lluvia y contribuyan a prevenir anegamientos”, expresó Chahla.

La jefa municipal remarcó que mantiene un seguimiento permanente de la evolución del río y coordina medidas para mitigar los efectos de las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos monitoreando de manera permanente la evolución del río y coordinando acciones para proteger y acompañar a los vecinos en un contexto que exige, más que nunca, un Estado presente”, afirmó la intendenta.

En paralelo, por decisión de Chahla, el Comité de Emergencia Municipal (COEM) desplegó este viernes, por tercera jornada consecutiva, operativos integrales simultáneos en los barrios de la capital que resultaron más afectados por el último temporal. Estos trabajos buscan reforzar las tareas de asistencia y prevención frente a posibles nuevas lluvias.

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