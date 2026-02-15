Secciones
Encontraron un cuerpo en el río Salí a la altura de San Andrés

Hasta el momento no se informó la identidad de la persona ni las posibles causas del fallecimiento.

Hace 1 Hs

Un cuerpo fue hallado este domingo por la tarde flotando en el Río Salí, a la altura de San Andrés, en el departamento Cruz Alta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 16:20 al operador de la capital, suboficial principal Gómez, quien tomó conocimiento formal de la situación y activó el procedimiento correspondiente.

Intervención policial y preservación de la escena

Fuentes policiales confirmaron que el operativo fue positivo y que efectivos trabajan en la zona para preservar la escena y realizar las primeras actuaciones de rigor.

En el lugar intervino personal policial junto a las autoridades judiciales competentes, que ordenaron las medidas necesarias para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pericias.

Identidad y causas, bajo investigación

Hasta el momento no se informó la identidad de la persona ni las posibles causas del fallecimiento. Esos datos serán establecidos a partir de los estudios forenses y las investigaciones en curso.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se brinden mayores precisiones oficiales sobre el caso.

