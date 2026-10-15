Las canastas registraron la menor suba en lo que va del año

En Tucumán, las canastas básicas registraron variaciones muy por debajo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, durante septiembre, fue del 2,1%. En el caso de la Alimentaria (CBA), que marca el límite de ingresos para no ser considerado indigente, no hubo movimientos en el indicador y quedó en $ 657.890 mensuales para una familia tipo. Para el caso de la Canasta Básica Total (CBT), el ingreso mínimo para no caer en situación de pobreza fue calculado en $ 1.337.742 para un matrimonio con dos hijos menores, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia. En el último caso, el reajuste en el valor ha sido del 0,8% intermensual. Ambas canastas registraron el menor incremento transcurridos nueve meses del año. La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 37,9% y 35,3% respectivamente, completó la repartición que encabeza Santiago Costa.