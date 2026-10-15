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Las canastas registraron la menor suba en lo que va del año

En Tucumán, la canasta Alimentaria no evidenció movimientos, mientras que la Total subió un 0,8% por debajo de la inflación de septiembre (2,1%).

Las canastas registraron la menor suba en lo que va del año
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 15 Octubre 2026

En Tucumán, las canastas básicas registraron variaciones muy por debajo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, durante septiembre, fue del 2,1%. En el caso de la Alimentaria (CBA), que marca el límite de ingresos para no ser considerado indigente, no hubo movimientos en el indicador y quedó en $ 657.890 mensuales para una familia tipo. Para el caso de la Canasta Básica Total (CBT), el ingreso mínimo para no caer en situación de pobreza fue calculado en $ 1.337.742 para un matrimonio con dos hijos menores, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia. En el último caso, el reajuste en el valor ha sido del 0,8% intermensual. Ambas canastas registraron el menor incremento transcurridos nueve meses del año. La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 37,9% y 35,3% respectivamente, completó la repartición que encabeza Santiago Costa.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había informado que, a nivel nacional, ambas canastas registraron una variación del 1,7% intermensual, también por debajo de la tasa de inflación (1,9%).

Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1,6 millones en septiembre para no caer bajo la línea de pobreza

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En general, los alimentos no registraron fuertes reajustes en la provincia. La caída del consumo llevó a varios sectores comerciales a sostener los precios. Sí hubo aumentos estacionales en las verduras. Por ejemplo, el reporte de Estadística muestra que las subas estuvieron concentradas en las verduras. Según el relevamiento oficial, el choclo aumentó 31,3%, mientras que el tomate frescolo hizo en un 28,4%. A su vez, la zanahoria subió 16,7%, el pimiento un 12% y la cebolla un 10,6%.

Otro reporte elaborado por la Fundación Colsecor dio cuenta que en 31 localidades de seis provincias, el aumento de la Canasta Alimentaria fue del 1,8%. ”Si bien muestra una muy leve desaceleración respecto del 2% observado en agosto, la suba acumulada desde comienzos de año ya llega a 29,1%”, explica.

En tanto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suba de los Alimentos y bebidas fue de 2,1%, de acuerdo con lo reflejado en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) que elabora la Dirección de Estadística y Censos porteña, alcanzando así un incremento acumulado de 23,1% en lo que va del año. “Esta disparidad de subas que se observa con mayor claridad en los valores acumulados es a la que refiere el Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés (UdeSA) cuando, en su Índice de Competencia de Precios (ICP), mide la variación que registra un mismo producto entre diferentes cadenas de supermercados a lo largo del territorio nacional”, subraya la entidad.

En Tucumán, la canasta básica creció más que la inflación

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Según este estudio, en septiembre, la dispersión de precios de productos idénticos entre distintos supermercados es del 3,6% en promedio y la brecha de costo entre las regiones del país llega hasta 8,9 puntos porcentuales.

Frutas y verduras

Durante septiembre, “la categoría de Frutas y verduras encabezó las diferencias de precios con una dispersión del 9,2%, cifra que supera en más de dos veces y media el promedio nacional”, indicó el trabajo.

El reporte remarcó que esta volatilidad en los productos hortícolas es “un patrón persistente”, ya que la categoría lideró el ranking de disparidad en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021, y ocupó el segundo lugar en otros 10 períodos.

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Detrás, se ubicaron las categorías de Comidas preparadas con una brecha del 5,8%; Carnes con un 3,9% y Almacén con un 3,7%, se indicó. Asimismo, se detalló que la Patagonia se consolidó otra vez como la región más cara de Argentina, registrando en promedio un costo 3,4% superior a la media nacional. Con todo, un adulto referente que habita en el interior del país necesitó en septiembre de al menos $ 224.947 para adquirir la Canasta Alimentaria y no ser considerado indigente. En tanto, un adulto de la Ciudad de Buenos Aires necesitó $ 333.144.

Por su parte, una familia tipo que vive en el interior, necesitó $ 695.085 para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Un hogar similar pero que habita la ciudad capital, requirió $ 1.016.090 para el mismo conjunto de productos.

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