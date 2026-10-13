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Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1,6 millones en septiembre para no caer bajo la línea de pobreza

El Indec informó que una pareja con dos hijos precisó $1.632.505 para cubrir la canasta básica total. En tanto, necesitó $738.690 para no caer en la indigencia.

INDEC. En septiembre la canasta básica se aceleró y una familia tipo necesito más de $1,6 millones en Argentina.
INDEC. En septiembre la canasta básica se aceleró y una familia tipo necesito más de $1,6 millones en Argentina.
Hace 33 Min

Una familia tipo necesitó $1.632.505 para no ser considerada pobre en septiembre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al mismo tiempo, el organismo reveló que ese mismo grupo familiar precisó $738.690 para no caer en la indigencia durante el mes pasado.

En agosto, la misma familia había necesitado $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para evitar ser considerada indigente.

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va de 2026

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Cuánto necesitó una persona para no ser pobre

El informe del Indec también detalló los valores de las canastas básicas para un solo individuo. Según el cálculo del organismo, una persona necesitó $528.319 para no ser considerada pobre en septiembre.

En tanto, el monto necesario para no caer en la indigencia se ubicó en $239.058.

En el cálculo individual, la variación de ambas canastas entre agosto y septiembre fue del 1,7%.

Por otra parte, en lo que va del año, la canasta básica total acumuló un incremento del 24,7%, mientras que la canasta básica alimentaria registró una suba del 25,3%.

Temas TucumánBuenos AiresRepública ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
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