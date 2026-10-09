Imputan al segundo acusado de balear a un niño de ocho años

Manifestación de un imputado: Jesús Hoyos se refirió a su situación procesal luego de recuperar la libertad

Jesús Hoyos es conocido en redes sociales como “Jesús Comunica”. Es un periodista independiente y creador digital que se dedica a recorrer los barrios de la provincia para difundir a través de sus cuentas de Instagram y Facebook reclamos de los vecinos sobre hechos de inseguridad y fallas en los servicios públicos. Al recuperar la libertad negó nuevamente la acusación endilgada por el Ministerio Público Fiscal. “Me considero inocente. Me puse a disposición de la Justicia desde el primer momento e incluso puse a disposición mis herramientas de trabajo, mis micrófonos y celulares. Entregué las claves para que puedan peritar de urgencia el teléfono y corroboren lo que dije en mi declaración: que llegué al lugar como pasajero y no en moto, como se mencionó en todos lados. Estuve 12 días privado de la libertad, entre cuatro paredes, con una reja y sin poder ver la luz del día. Se me trató como a un delincuente más. Solicité que me periten los teléfonos y señalé dónde hay cámaras de seguridad del 911 para que la Justicia localice las grabaciones y vea que iba de pasajero en un auto de aplicación. Esos fueron elementos contundentes que presentó mi defensa para que hoy esté libre. Apenas tenga mis herramientas de trabajo, que ojalá sea mañana o pasado, voy a continuar haciendo mi laburo periodístico porque no le debo nada a nadie”, expresó.



