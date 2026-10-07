De hamburguesas a helado: cayó “Rapidito” tras un insólito robo en Lastenia

Un hombre conocido como “Rapidito” fue detenido luego de un insólito robo ocurrido durante la madrugada en un comercio de Lastenia.
Según la acusación, el sospechoso forzó el portón de ingreso del local y se llevó una particular combinación de productos: hamburguesas, helado, ropa, un radiograbador, una balanza y un par de zapatillas.
El hecho ocurrió el 4 de octubre, alrededor de las 2.10, en un local ubicado en la intersección de las calles Torquinst y Eva Perón, en Lastenia, departamento Cruz Alta.
De acuerdo con la investigación, “Rapidito” llegó hasta el comercio y forzó la parte inferior del portón de ingreso. Una vez que consiguió entrar, recorrió el establecimiento y tomó distintos elementos que se encontraban en su interior.
Entre los objetos sustraídos había dos cajas y media de hamburguesas, que contenían 90 paquetes de dos unidades cada uno, además de dos tarros de helado de un kilo.
A esos productos se sumaron una campera del Club Atlético Tucumán, un radiograbador, una balanza, un buzo y un par de zapatillas. Con todos esos elementos en su poder, el acusado se dio a la fuga.
Prisión preventiva
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III del Ministerio Público Fiscal (MPF), conducida por María Alejandra Navarro. En la audiencia multipropósito, el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía intervino en representación del Ministerio Fiscal.
Durante la audiencia se analizó la legalidad de la aprehensión de “Rapidito”, concretada el 4 de octubre a las 13, y luego se formularon los cargos en su contra por el delito de robo en calidad de autor.
La fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido bajo prisión preventiva durante 20 días, como medida de coerción de mayor intensidad. La jueza interviniente hizo lugar parcialmente al pedido y dispuso que “Rapidito” permanezca bajo prisión preventiva durante 15 días.