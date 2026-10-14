“Este plantel no tiene nivel”: la bronca de Lisandro Martínez con la dirigencia de Manchester United

Resumen para apurados
- En Madrid, Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia del Manchester United tras caer 2-0 ante Atlético por Champions League, al cuestionar el bajo nivel del plantel actual.
- La derrota amplió a cinco la racha de partidos sin ganar del equipo de Michael Carrick, en un duelo condicionado por un gol tempranero y la expulsión del defensor Leny Yoro.
- El reclamo expone una fractura interna y advierte que, sin inversiones estructurales en el próximo mercado, el club comprometerá severamente sus aspiraciones de cara al futuro.
La derrota en el Metropolitano dejó a Lisandro Martínez con una bronca que no intentó disimular. Tras el 0-2 del Manchester United ante el Atlético de Madrid, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el defensor argentino habló con la prensa y apuntó contra la dirigencia del club inglés.
El partido se le complicó al equipo de Michael Carrick desde el arranque: Pablo Barrios abrió el marcador en el primer minuto y Ademola Lookman lo cerró en el segundo tiempo, poco después de la expulsión de Leny Yoro. Con esta caída, el United estiró a cinco su racha de partidos sin ganar.
Titular en Madrid, el entrerriano calificó la actuación como muy mala, admitió que tenía que contenerse para no decir más y la vinculó con la situación que atraviesa la institución. Además, respaldó a Carrick: consideró que el entrenador hizo lo mejor que pudo sin el apoyo necesario de los directivos.
Contra la dirigencia
El ex Ajax apuntó en particular contra Jason Wilcox, director de fútbol del club, y le reclamó más esfuerzo para reforzar el plantel. Dijo que esperaba más inversiones en el último mercado de pases y advirtió que, si no hay cambios, la próxima temporada será un gran problema.
Martínez también cuestionó que la responsabilidad por los malos resultados recaiga solo en los entrenadores y los jugadores. Según planteó, el club cambia de técnicos con frecuencia, pero no revisa lo que ocurre en otras áreas de su estructura.
Su diagnóstico final fue el más duro de todos. “Este plantel no tiene nivel para la Champions League”, sentenció el defensor, que reconoció que los jugadores pueden dar más, pero insistió en que hace falta construir un equipo fuerte para noches como esa.