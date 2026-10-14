“Somos Boca e iremos a dejar todo”: Arruabarrena se ilusiona con dar vuelta la serie ante Vasco

La Bombonera se quedó con un sabor amargo y Rodolfo Arruabarrena no lo disimuló. Boca cayó 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y, en conferencia de prensa, el entrenador habló de frustración por un partido en el que a su equipo le costó encontrar la tranquilidad.