Escándalo por un supuesto show de Red Hot Chili Peppers en Argentina: qué pasó con el festival

A través de un mensaje de Instagram en la publicación de Rosario Central de este martes, Red Hot Chili Peppers desvalidó el anuncio que posicionaba como artista principal al grupo californiano en el Music Gol Festival. En la placa se anunciaba en primer lugar y con letras de gran tamaño a la histórica agrupación de rock, seguida por The Human League y Happy Mondays. El evento tenía previsto como fecha el 12 de junio de 2027 y la gestión de las entradas ya estaba consolidada con anticipadas en venta desde el jueves con tarjetas del banco Macro y a través de la plataforma EntradaUno. Pero en esa difusión apareció, poco antes de las 22, la réplica de la cuenta oficial de Red Hot Chili Peppers.