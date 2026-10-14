Escándalo por un supuesto show de Red Hot Chili Peppers en Argentina: qué pasó con el festival

Resumen para apurados
- Red Hot Chili Peppers desmintió este martes en redes su participación en un festival en Rosario Central tras ser anunciados falsamente como artistas principales para 2027.
- El club había publicitado el evento junto a Happy Mondays y The Human League, pero la banda comentó "Sorry, not us" y los organizadores retiraron la venta de entradas.
- El caso desató sospechas de estafa por parte de la productora desconocida y expuso fallas en los controles del club al promocionar espectáculos internacionales.
Aunque para el “Gigante de Arroyito” ya estaba consumado un festival a escala internacional, los ánimos de Rosario Central se vinieron abajo con una simple respuesta de Instagram en el perfil institucional. Red Hot Chili Peppers negó tener planes de visitar la Argentina con una frase breve pero contundente en la que desmintió su participación en la actividad prevista en el establecimiento para mediados de 2027.
A través de un mensaje de Instagram en la publicación de Rosario Central de este martes, Red Hot Chili Peppers desvalidó el anuncio que posicionaba como artista principal al grupo californiano en el Music Gol Festival. En la placa se anunciaba en primer lugar y con letras de gran tamaño a la histórica agrupación de rock, seguida por The Human League y Happy Mondays. El evento tenía previsto como fecha el 12 de junio de 2027 y la gestión de las entradas ya estaba consolidada con anticipadas en venta desde el jueves con tarjetas del banco Macro y a través de la plataforma EntradaUno. Pero en esa difusión apareció, poco antes de las 22, la réplica de la cuenta oficial de Red Hot Chili Peppers.
“Sorry, not us”: la tajante respuesta en redes
Alrededor de las 22 horas, luego de que el anuncio se publicara por la tarde del martes, una interacción sorpresa apareció entre las reacciones del aviso del Gigante de Arroyito. “Sorry, not us” (“Perdón, nosotros no”), fue el breve texto que dejó el conjunto en la entrada de Rosario Central, que todavía permanecía visible pese a la desmentida.
El desembarco de la agrupación en el club de Arroyito había generado ya cierto desconcierto, consolidándose como un hito para la provincia que nunca había recibido a los californianos en sus presentaciones. Al principio las reacciones fueron de total incredulidad. El productor José Palazzo desmintió la presentación y también surgieron cuestionamientos sobre la participación de Happy Mondays, mientras que a las sospechas se sumaba la producción del evento, llevada a cabo por la empresa “Underdog Entertainment”, desconocida hasta el momento y que aún no tendría referencias en la escena. Estos detalles apoyaron temores de que se tratase de una noticia falsa o estafa.
Las sospechas de suspensión
Otro sustento del escepticismo es que los Red Hot Chili Peppers no tocan en vivo desde un concierto a beneficio por los incendios en California de comienzos de 2025, y están abocados a la grabación de un nuevo disco; todavía no tienen anunciada una gira y mucho menos fechas internacionales para 2027. Además, sería en pleno invierno austral, que es temporada alta de festivales de verano en el hemisferio norte y, por lo tanto, los números internacionales suelen tener sus agendas comprometidas a ese circuito.
La cuenta oficial de Chli Peppers con 6.5 millones de seguidores, comentando en el posteo de Rosario Central ð¶ð https://t.co/xNeSkd4I7M— RosarioLaCiudad (@Rosariociudadok) October 14, 2026
Según consignó el medio local La Capital, a su vez, resultó curioso el lineup, donde una banda de la popularidad de los Peppers se cruza con los británicos Happy Mondays y The Human League, dos propuestas que llegan desde finales de los setenta y principios de los ochenta, con sonidos muy distintos entre sí y un número menos masivo (aunque entusiasta) de seguidores.
El marcha atrás del festival
Hasta entrada la tarde, ninguna de las tres bandas había confirmado su presencia en el evento. Por otra parte, el periodista especializado Joaquín Vismara publicó en redes una comunicación que tuvo en privado con Alan McGee, el manager de los Happy Mondays, quien aseguró que la fecha "no es verdad".
A última hora de este martes, Rosario Central retiró de su cuenta de Instagram el anuncio. Además, la ticketera y el banco eliminaron de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con el evento.