La Iglesia pidió que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad

Asimismo, la Iglesia cuestionó que una eventual ley permanente suponga la pérdida de derechos adquiridos e instó a consultar a las personas con discapacidad, sus familias y especialistas, tal como lo establece la Convención internacional sobre la materia. En esa línea, el escrito reclamó el cumplimiento de obligaciones pendientes de la ley vigente, especificando el pago de compensaciones y la actualización arancelaria del 30,67% acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. A esto se sumaron alertas por la falta de resolución en más de 200.000 trámites de pensiones y el pedido explícito de los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 para considerar que aspecto sustancialmente la red de contención social.