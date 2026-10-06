La Iglesia pidió que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad

En un contexto calificado como “particularmente difícil” para el sector, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron ayer una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud. Durante el encuentro, la cúpula religiosa entregó un documento en el que solicitó formalmente la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad hasta la sanción y reglamentación de un nuevo marco normativo. Desde el Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtieron sobre el próximo vencimiento de la norma a fin de año y remarcaron el “serio riesgo” de que el sistema quede desamparado legalmente mientras la oposición y el oficialismo debaten proyectos alternativos en el Congreso.
Asimismo, la Iglesia cuestionó que una eventual ley permanente suponga la pérdida de derechos adquiridos e instó a consultar a las personas con discapacidad, sus familias y especialistas, tal como lo establece la Convención internacional sobre la materia. En esa línea, el escrito reclamó el cumplimiento de obligaciones pendientes de la ley vigente, especificando el pago de compensaciones y la actualización arancelaria del 30,67% acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. A esto se sumaron alertas por la falta de resolución en más de 200.000 trámites de pensiones y el pedido explícito de los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 para considerar que aspecto sustancialmente la red de contención social.
El documento incluyó una cita al papa León XIV y su encíclica Magnifica Humanitas , recordando que el acceso a la salud ya una vida digna no debe quedar subordinado a “variables de ajuste económico”. La presentación cobró un significado especial al realizar a poco más de un mes de la visita del sumo pontífice a la Argentina, con escala prevista en el Cottolengo Don Orione. Tras la reunión se acordó la creación de una mesa de diálogo permanente para abordar de manera conjunta la crisis.
Medidas concretas
Pese a sobresalir el clima “respetuoso y constructivo” de las conversaciones, las autoridades religiosas exigieron que las intenciones se traduzcan en medidas concretas. Al respecto, la coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, María Bayá Casal, sostuvo que “los gestos solos no alcanzan” y confirmó que el propio Gobierno reconoce la existencia de incumplimientos reales de la ley de emergencia. De este modo, la Iglesia dejó abierta la vía de negociación, con compromisos de trabajo técnico para actualizar los datos del sector de cara a los próximos encuentros
La coordinadora de la Mesa de Discapacidad se refirió a la visita del Papa a la Argentina, en noviembre, como “un gesto concreto donde la sociedad debe mirar y prestar atención”, que “despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades, también”. Aclaró que en el encuentro “no se habló puntualmente de eso”.