Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus avisos de prevención para este martes 13 de octubre. Mientras el Norte enfrenta ráfagas extremas, Cuyo, la Patagonia Norte y el NEA estarán bajo el impacto de lluvias continuas, descargas eléctricas y eventual caída de granizo. Consultá las regiones bajo mayor riesgo y los horarios de cada fenómeno.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este martes por vientos de 100 km/h y tormentas fuertes en el NOA, Cuyo, NEA y norte patagónico por un frente de inestabilidad.
- El fenómeno extiende el temporal iniciado el lunes, sumando ráfagas severas en la Puna y lluvias que ya acumularon hasta 146 mm en localidades misioneras como Puerto Iguazú.
- Se prevén riesgos de anegamientos, caída de granizo y daños por ráfagas intensas, por lo que las autoridades recomiendan mantener precauciones hasta que cesen los avisos.
Las notificaciones se repiten en las provincias afectadas por fenómenos extremos desde este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su mapa de advertencias para este martes y detalló que las mismas regiones permanecerán bajo aviso por precipitaciones, temporales y vientos. A las previsiones se restaron las nevadas, por lo que las zonas cordilleranas mantendrán una jornada estable.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN señaló que el Norte, Cuyo, una porción de la Patagonia Norte y parte del NEA permanecen bajo estado de prevención por ráfagas de hasta 100 km/h, tormentas con posible caída de granizo y frecuente actividad eléctrica, además de precipitaciones abundantes que configuran un panorama de avisos amarillos y naranjas en el país.
Vientos fuertes en el Norte y la Puna
En el norte argentino, los reportes por vientos se mantienen en la zona puneña de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. En estas localidades de Jujuy, las corrientes de aire se instalarán durante la mañana, desde las 6 y extendiéndose a la tarde (18 horas). El aviso abarca también a la zona cordillerana de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques, finalizando a las 12 horas del martes.
El sector altiplánico de Salta también estará afectado por ráfagas de gran intensidad, principalmente en Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. La Cordillera de los Andes se encuentra bajo monitoreo, al igual que las áreas elevadas catamarqueñas de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Belén. En esa misma franja geográfica, la medida alcanza a los departamentos salteños de Cafayate y San Carlos, al sector catamarqueño de Santa María y a la zona vallista de Tafí del Valle en Tucumán.
En Catamarca, la advertencia por viento se extiende hasta la noche e incluye la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. En La Rioja, el reporte se repite para la cordillera de General Lamadrid y Vinchina dentro de la misma franja horaria. En todas estas provincias, el área será afectada por vientos del oeste y noroeste con velocidades de 50 a 70 km/h, y ráfagas superiores a los 100 km/h.
Tormentas y precipitaciones en Cuyo y La Pampa
Hacia la región de Cuyo, los pronósticos viran hacia temporales y lluvias de nivel amarillo. En San Luis, la zona baja de Ayacucho se encuentra bajo aviso durante la mañana, mientras que las inestabilidades se extenderán hasta la tarde en los sectores llanos de Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón. Asimismo, el mal tiempo alcanzará a la franja serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, con descargas eléctricas, granizo y marcas acumuladas entre 20 y 40 mm. Por su parte, el departamento de Gobernador Dupuy mantendrá un aviso por lluvias persistentes hasta la medianoche, estimándose acumulados entre 20 y 50 mm.
En la provincia de Mendoza, la alerta por tormentas amarillas se desplegará hacia el este durante el día, afectando sectores de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, donde se prevén idénticas condiciones de inestabilidad y abundante caída de agua en períodos cortos.
Situación en la Patagonia Norte
La Pampa experimentará precipitaciones continuas en el oeste provincial. Durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas, los departamentos de Chalileo, Limay Mahuida y Loventué estarán bajo aviso por lluvias persistentes, mientras que en Chical Co y Puelén el fenómeno se extenderá durante toda la tarde, estimándose acumulados entre 15 y 30 mm.
En el norte patagónico, la provincia de Neuquén registrará caída de agua de variada intensidad. En la franja matutina, hasta las 12 horas, la alerta amarilla abarcará el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, junto al oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas. En tanto, para Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar, el aviso rige por precipitaciones persistentes con montos acumulados de entre 10 y 20 mm.
Impacto hídrico en el NEA
En el NEA, una de las zonas más golpeadas por el agua, las advertencias por tormentas continúan. Según el informe de la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones, entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre se registró un fuerte impacto hídrico en cuatro localidades de la provincia. El reporte oficial ubicó a Puerto Iguazú con el mayor acumulado (146 mm), seguido por Posadas (138,2 mm), Bernardo de Irigoyen (128 mm) y Cerro Azul (97 mm).
Este martes el panorama no será diferente durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas, donde un aviso por tormenta advierte abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual en los departamentos de Eldorado e Iguazú, así como en las áreas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.