Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Tormentas y precipitaciones en Cuyo y La Pampa

Hacia la región de Cuyo, los pronósticos viran hacia temporales y lluvias de nivel amarillo. En San Luis, la zona baja de Ayacucho se encuentra bajo aviso durante la mañana, mientras que las inestabilidades se extenderán hasta la tarde en los sectores llanos de Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón. Asimismo, el mal tiempo alcanzará a la franja serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, con descargas eléctricas, granizo y marcas acumuladas entre 20 y 40 mm. Por su parte, el departamento de Gobernador Dupuy mantendrá un aviso por lluvias persistentes hasta la medianoche, estimándose acumulados entre 20 y 50 mm.