Fallo a favor de Vasco da Gama: el Maracaná será la sede de la revancha ante Boca por la Sudamericana

El club carioca sostuvo ante el tribunal que una semifinal internacional debía estar por encima de un partido de básquet. Además, recordó que el contrato de concesión prioriza los encuentros oficiales de fútbol organizados por la Conmebol y la CBF, y se respaldó en el Ministerio Público, que en dos ocasiones se había expresado a favor de que la revancha se jugara allí.