El papa León XIV entra hoy al hospital Gemelli para ser operado

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV será hospitalizado el martes para ser operado de un nódulo en el pulmón. El Vaticano no precisó si la intervención tendrá lugar ese mismo día.
Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, él mismo anunció que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado “en una fase muy temprana”.
“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, dijo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus. León XIV precisó que el nódulo, identificado durante unas revisiones recientes, “está bien localizado”.
Antes de anunciar su operación, el pontífice había saludado durante la oración del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes. “Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, declaró, dando a entender que el viaje se mantendría.
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, publicó en X un mensaje en el que pide a los fieles que oren por la “pronta recuperación” de León XIV y continúen “con mayor ánimo la preparación de su visita”.
¿Cuándo será la cirugía?
El Papa declaró el domingo que la operación estaba programada “para los próximos días”.
La Santa Sede confirmó posteriormente que será hospitalizado hoy, pero sin precisar cuándo será operado. Además, anunció que quedan canceladas las audiencias hasta el 20 de octubre.
Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará cerca de una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su viaje a América Latina según lo previsto, el 6 de noviembre.
Está previsto que esta gira de 11 días lo traiga a Uruguay, Argentina y Perú, un país muy querido por el Papa, quien trabajó allí como misionero durante dos décadas y obtuvo incluso la ciudadanía peruana.
Un “nódulo pulmonar”
Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Por lo general, son benignos. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.
La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma y solo se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud.
Los nódulos más grandes pueden causar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, a veces con sangre.
La cirugía se efectúa generalmente bajo anestesia general, y el paciente es intubado para garantizar su respiración.
¿Dónde se operará?
La intervención se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde generalmente reciben atención médica los pontífices. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, pasó varias semanas allí bajo tratamiento antes de su deceso en abril de 2025.
Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la Iglesia desde 1978 hasta su muerte en 2005, fue atendido en nueve ocasiones en el Gemelli, donde pasó 153 días. Solía bromear con que ese hospital era como el “Vaticano número tres”, después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.
El Vaticano terminó acondicionando un departamento en el último piso del complejo hospitalario, al que se accede por un largo pasillo custodiado por la policía italiana y gendarmería vaticana.
Además de la habitación del Papa, la suite incluye una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un baño y áreas de descanso. También hay una pequeña capilla.
Es el primer susto médico para el papa León XIV, quien goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte. Es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.