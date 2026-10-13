El papa León XIV entra hoy al hospital Gemelli para ser operado

Antes de anunciar su operación, el pontífice había saludado durante la oración del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes. “Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, declaró, dando a entender que el viaje se mantendría.